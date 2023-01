Maria Chiara di Borbone, debutto con gioielli napoletani

Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, per il suo compleanno principesco, 18 anni, il debutto in società, ha scelto di indossare non un gioiello di famiglia ma una tiara (come si usa in queste occasioni) appositamente creata per l’occasione che parlasse di Napoli e rigorosamente made in Naples.

A realizzarla Generoso De Sieno, con i figli Gennaro e Vincenzo, con la moglie Luisa e l’intero staff della Generoso Gioielli 1970 che si è dedicato al progetto con cuore e abilità. È nata, così, la tiara Duchessa di Capri. Un ricamo di fiori in diamanti o con petali di corallo, che hanno sfumature dal rosa tenue al salmone, tra voli di farfalle luminose e di piccole api brillanti. Il tema è la primavera, omaggio alla giovane età della principessa e al suo fiorire alla vita di adulta, ma anche il riferimento e la rappresentazione di un luogo speciale, vicino alla sede della Generoso Gioielli: il Giardino inglese della Reggia di Caserta. E poi la scelta del corallo: nel mondo la lavorazione di tale materiale è stato ed è appannaggio dei maestri napoletani, divenuto il nostro simbolo augurale per eccellenza, il porta fortuna per antonomasia.

Maria Chiara Di Borbone pur parlando sei lingue e pur vivendo tra Parigi e Roma, quando può torna a Napoli, nel Sud dell’Italia che sempre, come si legge sulle sue pagine social che, da ragazza, arricchisce continuamente di contenuti, ha nel suo cuore. Elegante come una mannequin, occhi vivaci e sorriso dolcissimo, si muove con naturalezza tra impegni mondani e cerimonie ufficiali, con quella discrezione, riservatezza e regalità.

Non meraviglia pertanto che per debuttare in società più che una sontuosa festa abbia preferito un viaggio privato con i suoi cari, scegliendo di posare per una foto con tra i capelli, come si usa nelle famiglie reali al compimento della maggiore età, una tiara, creata dal fornitore ufficiale della Real Casa borbonica. Un gioiello, come detto, che parlasse della sua Napoli e del Sud. Non a caso, l’interesse per la moda – la principessa frequenta anche il celebre Istituto Marangoni a Parigi per poter perfezionare le sue doti di stilista – sono alla base di un progetto che a breve porterà alla creazione di una propria linea di preziosi, insieme alla sorella Maria Carolina, intrisa di atavica eleganza e gusto napoletano. Il preferito.