Fa la proposta di matrimonio alla fidanzata su una barca, l'anello gli cade nell'Oceano: lui si tuffa per recuperarlo. Il video è virale

La proposta di matrimonio è una delle cose piu' emozionanti da ricevere. E se un tempo era un semplice anello in un ristorante ora è caccia all'idea piu' geniale, e magari anche instagrammabile. Anche per questi due fidanzati era arrivato il momento giusto per convolare a nozze, così il ragazzo ha studiato tutto alla perfezione. Ha noleggiato una barca di lusso, che ha cosparso di petali e si è inginocchiato al tramonto per fare la fatidica domanda alla sua compagna. Romantico? Romanticissimo, ma tutto diventa in un attimo, un momento di panico e poi (per fortuna) di ilarità.

Anello matrimonio alla figlia della fidanzata: «Posso essere tuo padre?». Il video della proposta alla bimba di 9 anni: «Ti amerò per sempre»

Fa la proposta su una barca ma l'anello gli cade in Oceano

La scena è la seguente lui porta a prua la fidanzata che giò ha capito tutto e si sta per inginocchiare, mentre lo fa tira fuori dalla tasca degli shorts una scatola contente il solitario ma gli cade nell'Oceano

Il momento da incubo è stato documentato in un video su TikTok, che ad oggi ha superato ben 5,9 milioni di visualizzazioni. Una serie di telecamere ha ripreso la proposta da tutte le angolazioni mentre l'uomo si metteva una mano in tasca per estrarre il prezioso anello. Lui si getta subito in acqua e la fidanzata ha cominciato a ridere.

«Ho lasciato cadere l'anello nell'oceano durante la mia proposta». L'uomo ironizza sui social ammettendo che inizialmente è entrato in «modalità panico totale». Una volta trovato il prezioso solitario il ragazzo ha ricominciato a respirare.

Gli utenti si sono divertiti a vedere il video e hanno invaso la bacheca di commenti. Intanto lo Yes I do è arrivato.