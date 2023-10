Figli, qual è l'età giusta per averli? L'esperto: «Bisognerebbe avere il primo a 27 anni e il secondo a 32»

Quando avere il primo figlio? «Il primo figlio tecnicamente andrebbe fatto entro i 27 anni e il secondo figlio entro 32». Fabrizio Cerusico, ginecologo ed esperto di fertilità al talk #MoltoDonna riflette su alcune sfide importanti per combattere l’infertilità femminile e sulle soluzioni proposte dalla medicina. Il medico spiega che vanon da lui ragazze che «a 35 anni non hanno minimamente intenzione di diventare madre, mentre voglionogiustamente di diventare avvocato o manager».

Ma quando poi arrivano a «41 anni sono delle belle donne in forma che si sentono anche fisicamente bene», ma Cerusico deve dirgli che le possibilità di concepimento non superano il 20%. E loro? «Rimangono sorprese».

Il rimedio

«C'è una soluzione medica - sottolinea il ginecologo -. Ci sono molte ragazze che vengono da me a 25 anni e mi dicono "guardi, io non posso in questo momento avere figli per una serie di ragioni (oppure non hanno trovato il compagno della vita)". Ma si può allora scegliere il social freezing». Cos'è? «La donna potrebbe conservare gli ovuli con una tecnica si chiama vitrificazione. Possono rimanere congelati tra gli 80 e 100 anni e poterli utilizzare nel momento in cui sblocca la situazione».

Quanto costa la vitrificazione?

Il costo della vitrificazione può variare. Il prezzo del congelamento degli ovuli varia, naturalmente, da una clinica all'altra e solitamente oscilla tra i 1900 e i 3500 euro.