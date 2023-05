Raf, amore infinito per Napoli: «Come si fa a non amare questa città?»

Post dolcissimo da parte di Raf, tra i più rappresentativi cantanti italiani, nei confronti di Napoli, città in cui si è esibito in concerto lo scorso 23 maggio al Teatro Augusteo.

«Un guazzabuglio azzurro di bandiere e striscioni avvolgono i Quartieri Spagnoli ancora in festa per la vittoria del terzo scudetto - ha scritto il cantante di origini pugliesi -. Rapito come sempre dal fascino di questa città arrivo al teatro, il calore degli aficionado mi accoglie con slancio e il loro affetto arriva dritto al cuore».

«Prima di prendere posto in teatro hanno intonato tutti insieme sotto i balconi dei camerini alcune delle canzoni in scaletta.

Mi sono affacciato a salutare e con loro ho cantato “O surdato ‘nnammurato”. Come si fa a non amare Napoli? Un semplice GRAZIE mi sembra riduttivo. “Se questo è amore, è amore infinito”».