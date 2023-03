Raffaella Mennoia, chi è l'amica di Maria De Filippi accanto a lei ai funerali: «Su Costanzo non dirò nulla, adesso viviamo»

E' stata sempre accanto a Maria De Filippi nei giorni più difficili. Era al suo fianco anche nel giorno dei funerali di Maurizio Costanzo, in prima fila alla sinistra di Gabriele, figlio della coppia, nella Chiesa degli Artisti. Raffaella Mennoia, l'autrice dei programmi Fascino che lavora da anni con la De Filippi, ha scritto un post a due giorni dai funerali. «Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è strato», continua sui social. «Adesso viviamo. Grazie».

La perdita di Costanzo ha imposto un inevitabile lutto non solo per i familiari, ma anche per tutti i collaboratori di Fascino che hanno rispettato il momento mettendo in pausa le registrazioni dei programmi. Da venerdì 24 febbraio, giorno in cui il giornalista è morto, non va in onda Uomini e Donne così come il daytime di Amici. Come riferisce Fanpage.it, gli show di Maria De Filippi non andranno in onda per tutta la settimana, ovvero fino a venerdì 3 marzo. È da lunedì 6 marzo che dovrebbe riprendere la regolare programmazione. Per quanto riguarda il fine settimana, non dovrebbe andare in onda l’appuntamento domenicale con Amici, che non è stato registrato, e non è escluso che salti anche la prima serata di sabato 4 marzo di C’è posta per te.