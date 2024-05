Raffaella Scuotto, paura per il terremoto ai Campi Flegrei: «È stato tremendo, dormiamo in auto»

Paura per Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e donne e attuale fidanzata di Brando Ephrikian, per l'ultimo sciame sismico in corso nella zona di Napoli e dei Campi Flegrei, che ieri 20 maggio, ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4,4: la più forte in 40 anni. L'ex corteggiatrice campana, ha spiegato ai suoi follower di Instagram che vive in una zona vicino all'epicentro e quindi «la scossa è stata veramente forte».

Cosa sta succedendo

«Uno spavento a mille - ha spiegato Raffaella Scuotto nelle sue Instagram stories-.

La scossa è stata veramente forte. Sono vicina all'epicentro e quindi è stato tremendo. Dobbiamo stare sempre in allerta e avere i riflessi pronti. Dobbiamo reagire e non dobbiamo farci prendere dall'ansia. Dobbiamo solo andare via e stare per strada. Grazie per tutti i messaggi di vicinanza che mi state mandando, ne sono grata».

«Dormiremo in auto perché l'ultima scossa fatta è stata di magnitudo 4.4 e ho letto dal giornale che è stata la più forte degli ultimi 40 anni - ha continuato -. Poiché queste scosse sono perenni e forti preveniamo perché è difficile dormire a casa. Però stiamo bene per fortuna, siamo in allerta e pensiamo solo a prevenire e fare il nostro».