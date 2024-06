Sara, 23enne plus-size conquista la fascia di miss: «Non sei affatto attraente». Lei replica così

Sara, una ragazza di 23 anni, si è conquistata il primo posto a Miss Alabama ma gli utenti del web la hanno presa di mira per il suo aspetto fisico. Dato che ha forme molto abbondanti, Sara è stata definita "un esempio poco salutare", lei però prende coraggio e risponde.

Ha vinto un concorso di bellezza nazionale, Miss Albama, ma la sua felicità è stata subito intaccata dai commenti spiacevoli che le hanno fatto alcune persone online. Sara Milliken è una 23enne originaria di una piccola cittadina vicina al confine con la Florida, Atmore, è cosmetologa e truccatrice e un'orgogliosa plus-size. Aveva già provato a farsi posto al National American Miss quando aveva 15 anni, ma non si era classificata nella divisione Junior Teen né in quella Teen, quando ci ha riprovato l'anno successivo. Il mese scorso, finalmente, ha passato le selezioni e ha vinto l'intera gara, arrivando prima sul podio: ha festeggiato questo traguardo con gli amici e i famigliari e poi lo ha reso noto su Instagram. È la prima donna di Atmore a vincere il concorso e «spera di usare il suo titolo per puntare i riflettori sulla sua città natale», spiega The Mirror.

Sui social, però, si è aperto un dibattito crudele riguardante la sua forma fisica, che è stata da molti definita malsana. Un utente ha scritto: «È davvero considerata attraente in Alabama?», mentre un altro sogghigna: «Pensavo fosse un concorso di bellezza...». Un terzo commentatore afferma che la ragazza è adatta alle sole pubblicità di fast food. Per fortuna c'è chi l'ha sostenuta: «Sara, ti ho incontrato al concorso - ha detto una persona - Ti sei comportata con compostezza, grazia, sicurezza e dignità. Potresti non somigliare a ciò che è la percezione della società di una regina di bellezza, ma sei davvero un'anima gentile e hai meritato quella corona!»

La risposta della ragazza ai commenti crudeli

La Miss ha voluto prendere lei stessa la parola per rispondere ai commenti meschini: «Anche qualcosa che scrivi su uno schermo può avere un'impressione duratura sulle persone - speiga, immaginando di rivolgersi a uno degli utenti che la ha derisa - Vorrei solo che le persone potessero trovare qualcosa di più interessante da fare o qualcosa di più interessante di cui parlare in questi casi. Io sto bene con me stessa, ma un commento negativo può portare un individuo a fare cose molto oscure. Le cose che sono state dette su di me sono davvero disgustose e non riesco a capire come la gente pensi che sia giusto esprimerle».

Poi rivela perché ha partecipato al concorso: «Sapevo che ci sarebbero state delle critiche. Sapevo che ci sarebbe stato odio.

Questo non lo rende giusto, ma è qualcosa a cui ero preparata mentalmente da 8 anni ormai. Potrei nascondere la mia faccia... potrei anche arrendermi e rinunciare al mio titolo. Ma invece dico Guardami. Tutti noi siamo molto più delle cose malvagie che la gente dice sul nostro corpo». Sara vorrebbe dimostrare che anche le ragazze plus-size meritano di partecipare e vincere i concorsi di bellezza.