Sembrano essere giorni ancor più difficili per la famiglia reale, perché Carlo III deve battibeccare anche con il principe Andrea di York. Da diversi mesi, infatti, Re Carlo avrebbe ordinato al fratello di liberare la Royal Lodge di Windsor, la prestigiosa residenza in cui vive da trent'anni senza pagare i costi di manutenzione dell'imponente struttura. Re Carlo avrebbe, quindi, lanciato un ultimatum al duca di York. Il clima di pace, legato alla malattia di King Charles e di Sarah Ferguson - che ha affrontato ben due tumori - sembra però essersi spezzato e il Re è tornato alla carica: se il duca di York non lascerà il royal Lodge, Carlo gli chiuderà ulteriormente i royal della borsa.

Le parole dell'ex moglie: «Non sono coinvolta nella faida tra fratelli»

Rompe il silenzio Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea che condivide la loggia oggetto della faida fraterna. Ha dichiarato di non essere coinvolta nella faida parlando al famoso show Good Morning Britain, ha confermato: «Tendo a non farmi coinvolgere nelle discussioni tra fratelli e penso che sia il posto più sicuro dove stare».

Lo scontro finale: un accordo all'orizzonte sulla royal Lodge?

Il principe Andrea non sembra, quindi, intenzionato a lasciare la Loggia Reale: sembrerebbe che abbia un contratto di locazione a lungo termine. Ma la lite con il fratello fa tremare il suo futuro e quello della manutenzione della stessa abitazione. Re Carlo, in quanto responsabile delle finanze della famiglia reale, potrebbe infatti limitare i fondi e addossare i costi di manutenzione della loggia, circa 400mila sterline all'anno - allo stesso duca di York. I due sembrano arrivati allo scontro finale e Re Carlo sembra sempre più intenzionato ad avere la meglio sul fratello nella vicenda della Royal Lodge di Windsor, nella quale sembrerebbe già rimasto più a lungo di quanto previsto.