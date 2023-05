Re Carlo, all'incoronazione anche Harry sul balcone reale. E c'è chi scommette sulla sorpresa di Meghan

Harry si o Harry no? La presenza all'incoronazione di Re Carlo del super discusso principe della Royal Family è in programma, eppure in Inghilterra molti scommettono su un suo forfait dell'ultimo minuto. I bookmaker internazionali sono scatenati: secondo Agipronews, la sua presenza sul balcone di Buckingham Palace, con altri membri della famiglia reale, è tuttavia data a 9 e gli analisti scommettono (a 11) che la folla intonerà «buon compleanno» al principino Archie, figlio di Harry, che compie 4 anni nello stesso giorno e che resterà in America, con la sorellina Lilibet e la madre Meghan a meno di un'apparizione a sorpresa dell'attrice all'incoronazione (a 15 volte la scommessa). Più probabile (a 13) che Meghan resti oltreoceano e quel giorno partecipi a un "tea party" per l'incoronazione (a 13). Anzi, si punta anche su alcuni gesti in aperta polemica con la Royal Family: una sua visita a un circo nei minuti dell'incoronazione del suocero vale 31, come pure una foto mentre porta al guinzaglio un cagnolino di razza Cavalier King Charles spaniel. Si sale a 51 per una sua foto mentre indossa una t-shirt con la scritta "Not my king".

La vita dei duchi di Sussex è sempre più "pop" e radicata negli Stati Uniti: difficile che tornino a vivere nel Regno Unito entro quest'anno (una possibilità a 26), mentre sono all'orizzonte nuovi accordi di sponsorizzazione con marchi di abbigliamento e di accessori di lusso: Patagonia è in pole a 7, poi Rolex a 9, Bulgari, Burberry, Omega e Ralph Lauren (tutti a 11) mentre per Cartier e Louis Vuitton si sale a 16. Meghan potrebbe persino diventare ambasciatrice dell'Unicef entro il 2025 (un'ipotesi a 13). L'autobiografia del principe Harry è stata un successo e, per i bookmaker, i tempi potrebbero essere maturi perché i duchi di Sussex si dedichino alla produzione di film e serie tv sulla Royal Family: una pellicola sulla regina Vittoria vale a 4 volte la scommessa, ma si punta anche sulle storie d'amore tra Edoardo VIII e Wallis Simpson o Elisabetta e Filippo a 5. Una fiction su Carlo e Camilla si gioca a 6, mentre per una serie che racconti il rapporto tra William e Harry si sale a 9. Doppia cifra (a 16) per la realizzazione di un film su William e Kate, prodotto dai Sussex.