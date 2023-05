LONDRA La monarchia snella e inclusiva di Carlo III si riflette anche nella lista degli invitati alla sua incoronazione. Pur in assenza di una lista ufficiale, infatti, è certo che dagli 8mila ospiti dell’evento tenutosi 70 anni fa per Elisabetta II, si è passati ad “appena” duemila per la cerimonia in Westminster Abbey. A farne le spese, chi ha il sangue blu perché gli inviti sono stati mandati su base “meritocratica” e non aristocratica.

Tra gli esclusi, quindi, anche chi ha un pedigree nobiliare di tutto rispetto, come il conte di Carnarvon, fidatissimo amico della regina Elisabetta. È il primo Carnarvon a non prendere parte a un’incoronazione. Non hanno ricevuto l’invito nemmeno il Duca di Rutland, il cui nonno John ebbe un ruolo da protagonista nella cerimonia di Giorgio VI; così come anche il duca di Somerset, secondo ducato più antico dell’intero regno, e Lady Pamela Hicks, una delle amiche più strette di Elisabetta II, alla quale Carlo avrebbe inviato un messaggio di scuse.



GLI EROI NORMALI

Ben 850 posti saranno invece occupati da rappresentanti di enti benefici e gente comune che si è distinta per imprese lodevoli e altruiste: 450 di questi, hanno già ricevuto la British Empire Medal, come Max Woosey, il 13enne che ha dormito in tenda per oltre tre anni, ogni notte, dal lockdown fino a poche settimane fa, raccogliendo oltre 600mila sterline da destinare a una casa di cura. Oltre ai duemila già citati, altri 400 giovani rappresentanti di charity ed enti benefici assisteranno all’incoronazione dalla Chiesa di St. Margareth.



LE FAMIGLIE

Carlo sarà circondato dagli affetti più cari: il figlio William, la sorella Anna e il fratello Edoardo, tutti con famiglie al seguito, mentre il fratello Andrea verrà con le figlie e rispettivi mariti, perché la ex moglie Sarah Ferguson è stata esclusa. Ci saranno anche i figli di zia Margaret, sorella di Elisabetta II. Harry, come è noto, ha confermato la propria fugace presenza e al termine della celebrazione volerà a Los Angeles, dove raggiungerà la moglie Meghan. Anche la famiglia di Camilla sarà in Abbazia, incluso l’ex marito Andrew Parker Bowles. Ci saranno poi i due figli Tom e Laura, con famiglie, sorella e nipoti.



I POTENTI

A differenza di quanto avvenuto in passato, troveranno posto a sedere tutte le teste coronate d’Europa, oltre che del mondo intero. Dal Vecchio Continente hanno confermato il principe Alberto e Charlene di Monaco, i principi Frederik e Mary di Danimarca, re Carlo XVI Gustavo e la principessa Vittoria di Svezia, re Felipe e regina Letizia di Spagna, e poi ancora i principi di Norvegia, i sovrani d’Olanda e del Belgio. Dal resto del mondo, tra gli altri, sono stati invitati Rania di Giordania con re Abdullah II, i sovrani della Thailandia e del Buthan, così come re Tupou VI e la regina Nanasipau’u dal Tonga e re Tuheitia con Makau Ariki Atawhai, Māori, dalla Nuova Zelanda. Dal Giappone, inoltre, arriveranno il principe Akishino e la principessa Kiko. Oltre ai protagonisti della politica britannica contemporanea e passata, parteciperanno decine i capi di Stato da tutto il mondo. Per l’Italia, toccherà a Sergio Mattarella, per gli Stati Uniti il vuoto lasciato da Joe Biden sarà colmato dalla moglie Jill. Rappresentate le massime cariche europee.