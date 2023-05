Re Carlo incoronazione, i non invitati (reali) : esclusa anche Lady Amelia Windsor («la più bella della Royal Family»)

Domani è il grande giorno: il 6 maggio 2023 Carlo verrà proclamato re d'Inghilterra e con lui, sua moglie, diventerà regina. L'impegno che il prossimo re si prende è quello di istituire una monarchia più snella. E i primi tagli sono partiti proprio dalla cerimonionia che si terrà domani all'Abbazia di Westminster. Un'incoronazione meno sfarzosa di quella di mamma Elisabetta che ci fu nel 1953 quella di Carlo III che ha optato per una lista di invitati più ristretta: si passa dagli 8mila di Queen Elizabeth ai 2mila di Charles. Molti gli "esclusi" e tra questi non mancano i volti della famiglia reale.

Meghan Markle non sarà la sola grande assente, della Royal Family, all’incoronazione del nuovo monarca britannico. Ha mantenuto rapporti cordiali con l’ex marito e sembra possa dirsi lo stesso con il resto della Royal Family. Eppure Sarah Ferguson, un tempo moglie del principe Andrea, è stata esclusa dall’incoronazione dell’ex cognato, Carlo III. Non sarà però completamente “bandita” da un evento tanto importante: stando a quanto reso noto dal “Daily Telegraph”, la duchessa vedrà i membri della Royal Family nel corso della giornata, in occasione di un incontro privato.

I giovani reali esclusi

Ma una generazione di giovani reali è rimasta sorpresa nello scoprire di non essere stata invitata all'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla. Si tratta dei nipoti dei cugini della regina Elisabetta che non saranno infatti all'abbazia di Westminster sabato, tra cui Lady Amelia Windsor , soprannominata “il membro più bello della famiglia reale” dalla rivista Tatler, e il figlioccio del re, Lord Nicholas Windsor. Eppure loro sono stati presenti a tutti gli altri eventi importanti, addiruttura a volte hanno salutato anche dal balcone di Buckingham Palace .

E gli amici, secondo quanto riporta il Daily Mail, affermano che alcuni sono «furiosi» per l'affronto. «Non riescono a capire perché non sono stati invitati quando sono stati invitati a tutte le altre occasioni statali», ha detto un amico. Il risentimento è anche dovuto al fatto che nonostante il principe Harry abbia gettato fango sulla famiglia reale più e più volte, lui ci sarà, e invece loro no: «Non hanno mai sbagliato un piede e sono state le anime della discrezione, ma sono state scacciate».

«Nessuno ha inviato un'e-mail o chiamato - semplicemente non abbiamo ricevuto nulla»: il figlioccio dei Queen che vive nella vita reale di Downton Abbey rivela di non essere invitato all'incoronazione Lord e Lady Carnarvon.

Esclusa anche Zenouska Mowatt (la più bella della famiglia reale)

Anche Zenouska Mowatt, nipote della cugina della regina Elisabetta, la principessa Alexandra, non è stata invitata. La 32enne ha dichiarato: «Non andrò all'incoronazione, ma non vedo l'ora di guardarla (in televisione ndr)». Zenouska era sul balcone di Buckingham Palace l'ultima volta che Meghan Markle è apparsa, al Trooping the Colour nel 2019, la sua prima apparizione pubblica dopo la nascita del principe Archie . Era così vicina alla Regina che Sua Maestà si è fatta fotografare con lei al Castello di Windsor nel marzo dello scorso anno, quando già le sue condizioni di salute erano compromesse, appena sei mesi prima della sua morte. La regina è stata fotografata mentre ispezionava una collezione di porcellane realizzata dalla società di beni di lusso Halcyon Days, detentrice del Royal Warrant, per la quale Zenouska è a capo del marketing. «È stato un evento davvero adorabile», ha detto. Rircda così la regina. «Era una persona molto gentile. Ogni volta che qualcuno le parlava, li faceva sentire come uno su un milione». Zenouska però ha anche precisato che sua madre, Marina Mowatt, 56 anni, è invitata all'evento insieme a sua nonna. La signora Mowatt divenne nota come la "ribelle reale" negli anni Ottanta quando rimase incinta fuori dal matrimonio. Zenouska insiste sul fatto che non nutre rancore per non essere stata invitata lei stessa. "«Sarò comunque con la famiglia»

Anche la maggior parte dei 24 duchi non reali della Gran Bretagna non sono stati invitati all'incoronazione, così come i ranghi inferiori della nobiltà. Ma se Zenouska l'ha presa con regalità, a rimanerci male è stato ad esempio il duca di Rutland rimase costernato e sconcertato dalla rivelazione. «Non mi è stato chiesto», ha detto, aggiungendo che non ne capiva il motivo: «Sono state famiglie come la mia che hanno sostenuto la famiglia reale per oltre 1.000 anni o giù di lì».