Re Carlo, patrimonio da capogiro: è il doppio di quello della Regina Elisabetta. Ecco a quanto ammonta

Re Carlo III sarà il protagonista assoluto dei primi giorni del mese di maggio: la cerimonia dell'incoronazione, infatti, si avvicina sempre di più (è fissata per il prossimo 6 maggio) e a Londra fervono i preparativi. Inoltre, in questi giorni in cui il sovrano sta ultimando gli ultimi dettagli, i quotidiani di tutto il mondo o i tabloid inglesi svelano retroscena sul primo genito della Regina Elisabetta II. Il Sunday Times ha inserito il Re all'interno della classifica delle persone più ricche dell'Inghilterra: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Carlo, la profezia inquietante di Nostradamus: cosa potrebbe accadere dopo l'incoronazione

Harry e Meghan innamorati alla partita dei Lakers: baci e sorrisi in pubblico che allontanano la crisi

Meghan Markle, il nuovo look scatena gli haters: «Fa di tutto per somigliare a Kate Middleton»

Stando ai calcoli eseguiti da alcuni esperti e poi riportati dal Sunday Times, il patrimonio di Re Carlo III ammonterebbe a 600 milioni di sterline, quasi il doppio della cifra che, invece, possedeva la Regina Elisabetta II, il cui conto in banca si aggirava attorno ai 370 milioni di sterline. Le ricchezze personali di Re Carlo III derivano soprattutto dalle sue numerose proprietà reali e dai ducati. Sul territorio inglese ce ne sono due: quello di Lancaster e quello di Cornovaglia. Del primo se ne occupa il moarca regnante mentre il secondo, con le sue proprietà agricole, commerciali e residenziali, corredate da un portafoglio di investimenti, è curato dall'erede al trono.

Re Carlo III tra i più ricchi d'Inghilterra

Re Carlo verrà, quindi, di diritto inserito nella graduatoria dei più ricchi d'Inghilterra stilata dal Sunday Times. Grazie ai suoi possedimenti, il sovrano si piazzerà anche prima di David e Victoria Beckham e di Elton John.