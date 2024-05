Nel 2022, per i suoi 75 anni, Camilla si fece fotografare da Kate Middleton proprio lì: nel suo luogo del cuore. Che non è una delle immense residenze appartenenti alla famiglia reale ma la sua villa di campagna: Ray Mill House, a Lacock, nel Wiltshire. La regina acquistò la casa, una tenuta immersa nella campagna con sei camere da letto, in seguito al divorzio da Andrew Parker-Bowles nel 1994, al costo di 850.000 sterline e lì ha vissuto a tempo pieno dal 1996 al 2003. E' qui che Camilla ama rifugiarsi, lontano dai riflettori reali e trascorrere del tempo con i suoi nipoti.

La villa di campagna

La villa è a soli 15 minuti di auto dall'amata casa di Re Carlo a Highgrove. La splendida dimora di Camilla vanta una serie di caratteristiche impressionanti, tra cui una piscina all'aperto, una terrazza perfetta per le giornate estive, scuderie per i suoi amati cavalli, ampi giardini e persino un fiume privato. È stato il luogo prescelto dalla figlia di Camilla, Laura Lopes, che ha celebrato lì il suo matrimonio con Harry Lopes con un ricevimento nel 2006. La villa si sviluppa su due livelli con la zona giorno collocata al primo piano e le camere da letto al secondo. Uno dei salotti della casa vanta una vista mozzafiato sull'enorme giardino della proprietà superata solo dal meraviglioso panorama offerto dalla terrazza della casa.

Il disordine della Regina



La residenza è considerata da Camilla come il suo santuario, dove può rilassarsi in tutta comodità lontano dai protocolli reali. Una fonte ha confidato all'Express come la Regina si goda il suo tempo libero al Ray Mill: «A Ray Mill può sedersi, togliersi le scarpe e guardare Coronation Street, la sua serie preferita, cosa che Charles detesta». In questo rifugio personale, Camilla gode di un'atmosfera rilassata che contrasta con la preferenza di Charles per l'ordine: «Inoltre, non deve preoccuparsi dell'aspetto del posto. Carlo è così pignolo per l'ordine, mentre lei lascia le sue cose dappertutto. Non ha bisogno che i suoi cuscini siano sempre rimpolpati». Il disordine della Regina è cosa nota. L'ex coinquilina Virginia Carrington rivelò che la camera da letto di Camilla spesso somigliava alle conseguenze di un'esplosione. Dopo aver completato gli studi presso la scuola di perfezionamento Mon Fertile, una giovane Camilla, allora diciassettenne, condivise un appartamento di due camere da letto a Belgravia con Virginia, la discendente dello stimato ex ministro degli Esteri Lord Carrington. Virginia ricordò la loro esperienza di vita condivisa nel libro di Jessica Jayne "La duchessa di Cornovaglia: storia e segreti di Camilla".