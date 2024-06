«Risparmio 700 euro al mese se vado a fare la spesa in Spagna: un viaggio di 10 ore, ma i prezzi sono bassissimi»

Riempire il carrello della spesa per molte famiglie rappresenta una vera e propria lotta all'ultimo centesimo. Per cui, si è sempre alla ricerca di nuove strategie per risparmiare e provare a far quadrare i conti senza restare al verde. C'è chi preferisce acquistare alimenti non di marca e chi, invece, trova più economico avventurarsi in un viaggio di 10 ore pur di trovare prodotti a prezzi vantaggiosi. È ciò che accade in Spagna dove, almeno una volta al mese, decine e decine di persone provenienti dai confini raggiungono le città spagnole per fare la spesa e risparmiare «più di 700 euro».

Il viaggio dalla Francia alla Spagna

È il nuovo Cammino di Santiago dei francesi. Raggiungere la Spagna a bordo di un autobus, affrontando un viaggio di 10 ore in compagnia di persone che hanno la stessa missione. E durante il percorso non pregano per un aiuto dal cielo, bensì «pregano» di trovare dei prodotti che costino meno rispetto alle marche presenti in Francia. Almeno una volta al mese, come riporta il servizio di Tfi Info, a Marsiglia parte un bus che arriva a La Jonquera, un piccolo comune spagnolo.

Le persone non decidono di partire per visitare la città, bensì per fare compere. A partire dai supermercati fino ai negozi dei vestiti. Un viaggio che ha una sola vocazione: risparmiare.

Il biglietto della tratta costa 39 euro e l'autobus verso La Jonquera parte soltanto la mattina di sabato e domenica. Vista la grande richiesta, la compagnia Protour ha deciso di aumentare le partenze, aggiungendo nuove fermate in Francia e in Spagna. A lasciare una testimonianza a Tfi Info un'infermiera francese, il cui stipendio è di 1600 euro: «Se non vado in Spagna a fare la spesa, non arrivo a fine mese. Qui i costi sono troppo alti e, tra bollette e altre compere, non sempre mi è facile fare una spesa di qualità. Qui, anche se costano poco, i prodotti sono buoni. Mi capita di risparmiare dai 320 ai 700 euro di spesa».

Anche una mamma ha confermato il disagio provato dall'infermiera. «In Francia mi capita di spendere più di 600 euro al mese per fare la spesa e acquisti per la mia famiglia - ha dichiarato - e, alcune volte, arrivo con l'acqua alla gola a fine mese. Sono disoccupata e andiamo avanti solo con lo stipendio di mio marito. In Spagna costa tutto meno ed è più conveniente. Mi capita di riempire il carrello con torte, prodotti per la casa e per il bucato, pagando solo 300 euro. In questo modo, ho risparmiato 200 euro».