​Rissa in aereo per il posto, ad evere la peggio l'hostess intervenuta per dividere i passeggeri: il video dei testimoni

Il posto a sedere in aereo è diventato una questione talmente spinosa da far arrivare persino alle mani. Per chi non ci credesse, è proprio ciò che è successo a bordo del volo BR08 da Taipei a San Francisco martedì 7 maggio, quando diverse hostess si sono viste costrette a intervenire per separare due passeggeri impegnati in una rissa. La compagnia aerea taiwanese EVA ha dichiarato ai media locali che l'incidente è avvenuto circa tre ore dopo l'inizio del lungo volo.

Ad avere la peggio è stata una delle hostess, colpita con una gomitata da un passeggero mentre tentatava di trattenerlo dal contatto ravvicinato con un altro uomo.

I’m so afraid that the stewardess will be punched🫣



There was a conflict on the Evergreen flight to San Francisco! Eva Air



"Passengers fight each other over seats" stewardess bravely breaks up the fight pic.twitter.com/6l9IpzhCNM — Alex Pierce (@AlexNewsweekly) May 8, 2024

La rissa in aereo

Secondo quanto riferito da EVA Air, la compagnia aerea responsabile del volo in questione, uno degli uomini ha deciso di cambiare posto dopo aver sentito tossire il passeggero seduto vicino.

Tuttavia, un altro uomo è intervenuto per far presente che quel posto non era affatto libero e ciò ha dato il via allo scambio di pugni.

Nel video pubblicato su X, si sentono le grida: "Fermo", "Muoviti", "Lasciami andare". Il tutto mentre gli altri passeggeri, un po' per curiosità e un po' per evitare paura di essere coinvolti nella rissa, si alzano in piedi. Le hostess sono prontamente (e coraggiosamente) intervenute per mettere fine al litigio, rischiando a loro volta di essere colpite. E una di loro è stata colpita da una gomitata, ma non si è scomposta né ha mollato la presa, trattenendo un passeggero prevenendo altre azioni violente.

Alla fine, entrambi gli uomini si sono calmati e sono stati spostati in posti lontani tra loro. Dato che non c'era alcun pericolo immediato, il volo ha proseguito verso San Francisco senza ulteriori incidenti.

I due protagonisti della rissa sono stati consegnati alla polizia statunitense dopo l'atterraggio.