Rita De Crescenzo, il balletto sulla neve sbanca Roccaraso poi la tiktoker parte per la troppa folla

Come da programma, annunciato sui social, la tiktoker napoletana, Rita De Crescenzo, è arrivata ieri a Roccaraso. E il suo balletto sulla neve, in tuta da sci colorata, baciata dal sole, ha fatto il giro del web. Come un vera star, ha effettuato tre volte il cambio d’abito. Del resto lei ora si occupa anche di moda, avendo creato un marchio tutto suo.

L’influencer è partita da Napoli all’alba, a bordo dell’autobus di una società privata partenopea. Circa trecento fan, l’hanno seguita in Abruzzo, sull’Altopiano delle Cinquemiglia. In un video postato su TikTok, sabato scorso, aveva mostrato la preparazione di cinquanta sacchetti che riproducevano la sua immagine, contenenti cornetti imbottiti di crema e cioccolato, oltre a bottiglie di acqua e succhi di frutta, da offrire a tutti coloro che partecipavano alla gita fuori porta. Nello stesso modo, ha documentato la giornata di domenica a Roccaraso, trascorsa all’insegna del divertimento e dell’allegria, sempre accompagnata da musica e canti tipicamente napoletani. Il primo video, riguardava il viaggio, all’interno del pulman, mentre intratteneva i presenti, con le sue stravaganti performance canore. Poi, il balletto sulla neve, dalle sue movenze briose. Verso l’ora di pranzo, però, De Crescenzo ha lasciato la cittadina degli sport invernale, recandosi a Castel di Sangro, in quanto infastidita dalla presenza di numerose persone.

In un video, postato su TikTok e registrato all’esterno di uno Chalet in legno, adiacente la pista ciclabile, si è scusata dicendo: «Buonasera e buona domenica. Sono scesa a Castel di Sangro perché 'ncòppa, io vi voglio bene a tutti quanti, ma io sono scesa qui, perché li, la gente assai, assai, e un passo, un passo, un passo. Siamo qui a Castel di Sangro, perché i ragazzi non mi hanno fatto stare quieta. Un bacio a tutti».