Robert De Niro, furto a casa dell'attore: donna fa irruzione e prova a rubare i regali di Natale

Rapinatrice prova a rubare i regali di Natale a casa di Robert De Niro, ma viene arrestata. Come nel Grinch, Shanice Aviles, 30 anni, stava facendo piazza pulita sotto l'albero di Natale, quando è stata fermata dai poliziotti che l'hanno vista e seguita nel salotto dell'attore.

La donna si è introdotta nella townhouse della 65/a strada dove De Niro abita temporaneamente. L'attore stava dormendo quando gli agenti hanno seguito la donna e l'hanno 'pizzicata' in salotto «mentre cercava di rimuovere oggetti». La star di 'Taxi Driver' è sceso dal piano di sopra in vestaglia dopo aver sentito rumori provenienti dall'appartamento. De Niro si è diviso l'anno scorso dalla moglie Grace Hightower. In casa con lui al momento del furto c'era la figlia di 11 anni. La donna è nota alla polizia per aver effettuato altre rapine.

A woman allegedly broke into actor Robert De Niro's Upper East Side townhouse early this morning and began snatching up Christmas presents from under his tree, according to police. https://t.co/NKH6W0a0oE

— ABC News (@ABC) December 19, 2022