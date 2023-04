Roberto Vecchioni, la figlia Francesca e la tenera foto con i fratelli in ricordo di Arrigo, morto a 36 anni

Felici, sorridenti, spensierati. È il sentimento che emerge dalla foto pubblicata da Francesca Vecchioni, primogenita di Roberto Vecchioni. Ritratti ci sono i quattro fratelli in una immagine volta a ricordare Arrigo, recentemente scomparso a 36 anni. Un quadretto di famiglia accompagnato dal silenzio, quello di richiesto dallo stesso cantautore nel giorno della morte del figlio: «Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio», scrisse annunciandolo sui social.

Francesca Vecchioni, primogenita del cantautore

Francesca, come detto, è la primogenita di Vecchioni, nata dall'unione con la prima moglie Irene Bozzi. Il suo nome emerse quando il padre fece coming-out per lei, raccontandolo sulle pagine del Corriere della Sera. Poi fu lei stessa a raccontare quando disse al papà che amava una donna e non un uomo. «Mi chiese se frequentavo qualcuno, gli dissi che era complicato e lui subito si allarmò: “Cosa c’è che non va? È un drogato, un poco di buono? Non sarà mica in galera vero?”… “È che non sto con un uomo, papà, sto con una donna!”. Rimase un attimo in silenzio. Poi mi disse: “Ma vaff… mi hai fatto spaventare… Non sapevo più cosa pensare! Ma non me lo potevi dire subito?!”…». Francesca, attraverso la fecondazione assistita, ha avuto due gemelline nel 2021.

Gli altri tre figli

Roberto Vecchioni si è poi sposato nel 1981 con la scrittrice Daria Colombo. Dal secondo matrimonio sono nati altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo. L'ultimo è affetto da sclerosi multipla e a lui nel 2007 l’artista ha dedicato il brano Le rose blu, una sorta di preghiera per chi come Edoardo soffre di questo tremendo male. Edoardo, nato nel 1992, diplomato alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e specializzato in scrittura multimediale, ha deciso di parlare della malattia nel suo romanzo d'esordio "Sclero. Il gioco degli imperatori", uscito due anni fa.

Arrigo invece, che di anni ne aveva 36, è morto lo scorso 18 aprile. «Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio». Con queste parole il cantautore ha dato l'annuncio della terribile perdita sui social network. Non si hanno informazioni sulla malattia di cui soffriva il ragazzo, ma a leggere le parole di papà Roberto si capisce che Arrigo era da tempo che soffriva a causa di un brutto male.

Roberto è nonno di 4 npoti, due avute da Francesca e due da Carolina.