Rosa Perrotta, lite furiosa con una follower: «Non è così che ci si rivolge a una mamma»

Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e donne, nelle sue Instagram stories è furiosa contro una follower che ha commentato un video del suo figlioletto: «Sei squallida. Metti un paio di scarpe a questo bimbo». Questo commento ha turbato l'animo dell'influencer che ha gelato letteralmente l'utente Instagram che l'ha offesa.

«Io faccio già fatica a capire questo tipo di atteggiamento - ha scritto l'ex tronista -. Ma perché devi ossessionarti contestando tutte le mie storie? Se proprio senti il bisogno impellente di criticare quello che non ti piace, almeno informati».

L'ex tronista di Uomini e Donne, ha sottolineato che molti studi confermano la teoria per la quale camminare a piedi scalzi offra molti vantaggi ai bambini. E che, camminare senza scarpe rappresenta per i bambini una forma di libertà. Infatti, ha così risposto nelle sue Instagram stories: «Io prima di fare qualcosa mi informo perché non voglio sparare stupidaggini, e soprattutto spero che arrivi alle persone un messaggio corretto. Io mi metto in discussione su tutto e sono una persona molto autocritica con me stessa e non solo, ma lo faccio tra "me e me". Non è che mi piace tutto quello che vedo... ma non sono lì a sputare veleno».

Poi, ha aggiunto: «Non è questo il giusto modo di rivolgersi a una mamma. Dov'è la gentilezza? Io cerco di educare i miei figli alla gentilezza. Ma vedo che siamo messi proprio male», ha concluso l'influencer.