Rose Nora Anna, la tiktoker che imita Lady D (con tanto di stilista e parrucchiere) diventa virale

Rose Nora Anna non è nuova a queste imitazioni: da quando la tiktoker inglese ha scoperto la sua somiglianza con Lady D, un paio d’anni fa, ha cominciato a riprodurre e condividere i suoi look. Ma questa volta il successo è stato straordinario, forse in virtù del look scelto: quello della principessa Diana sul red carpet di Cannes nel 1987 con un lungo abito celeste chiaro con lo strascico e i capelli biondi morbidamente girati all’insù. Non un outfit qualsiasi, insomma: l’abito indossato alla Croisette nel maggio 1987 era firmato Catherine Walker (brand amato anche da Kate Middleton), e si ispirava a quello di Grace Kelly in “Caccia al ladro”. Figuriamoci. E per avvicinarsi il più possibile all’originale, la ragazza ha anche arruolato un parrucchiere professionista e uno stilista e i risultati non si sono fatti attendere: i suoi video hanno ricevuto milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. La tiktoker ha spiegato di aver chiesto la collaborazione per il suo progetto al sarto reale Ryan Jude Novelline, 32 anni, uno stilista statunitense conosciuto come il Principe Azzurro della moda.

I video

Dunque nei giorni scorsi la creatrice di stile @70srose ha condiviso un video su TikTok che la mostrava mentre alzava lo sguardo verso un commento sullo schermo che recitava: “Torna a Diana!”. Il video mostrava la ragazza vestita come la principessa, con capelli corti e biondi e il famoso vestito celeste (o almeno uno simile), mentre in sottofondo si sentiva il brano “Bad” di Michael Jackson. Il video ha ricevuto 2,6 milioni di visualizzazioni e oltre 1.000 commenti. “Sei identica a lei”, diceva qualcuno. “Bellissimo, assomigli davvero a Diana”, ha scritto un altro utente. Pochi giorni prima Rose aveva postato un video a tema simile, visualizzato più di 5,2 milioni di volte, in cui camminava per strada con lo stesso abbigliamento, facendo roteare il vestito blu mentre cantava in playback la canzone “Uptown Girl”. La didascalia del video recitava: “Ho girato questo video subito dopo essere andata finalmente in onda con il grande progetto della Principessa Diana. Ero così felice!” e ringraziava il sarto Novelline per aver disegnato l’abito. Rose ha anche filmato l’operazione di taglio e acconciatura dei capelli per il video, realizzato dall’hairstylist olandese Mari van de Ven.

La tiktoker era diventata virale già nel 2021 dopo aver condiviso un tutorial sull’acconciatura della principessa Diana che ha ricevuto oltre 20 milioni di visualizzazioni, dopo il quale ha continuato a condividere video analoghi, arrivando anche a pubblicarne uno su YouTube che mostravano il dietro le quinte delle sue trasformazioni. Con tanto di filmati del suo taglio di capelli e la posa durante un servizio fotografico con l’abito azzurro. «Questo progetto è stato il più grande ed emozionante che abbia mai realizzato in vita mia», ha dichiarato Rose. La ragazza ha 1,7 milioni di follower su TikTok, dove ricrea stili degli anni ‘70 e ‘80, spesso a immagine e somiglianza di celebrità di quel periodo, tra cui Olivia Newton-John e la cantante francese France Gall. Ha oltre 237.000 follower su Instagram, dove condivide servizi fotografici dei suoi diversi stili. E con questa ultima uscita ha sicuramente colpito al cuore chi Lady Diana non l’ha mai dimenticata, complice magari anche l’ultima stagione di “The Crown”.