Questo sabato, in occasione del compleanno di Re Carlo è in programma la consueta parata militare conosciuta come “Trooping the Colour”, sarà magnifica e spettacolare come sempre, piena di scintillanti uniformi scarlatte e dorate, al suono di bande di ottoni e di zoccoli che scalpitano. Ma quando il re uscirà sul balcone di Buckingham Palace, per ricevere gli applausi dei sudditi riuniti, si rischia che la celebrazione diventi l'immagine dello stato precario e logoro in cui è caduta la monarchia sotto il suo controllo.

APPROFONDIMENTI Kate Middleton promuove Natasha Archer Video

IL PASSATO

Ai tempi della regina Elisabetta, il balcone era gremito di familiari: dozzine di zie lontane, zii eccentrici, cugini stravaganti e nipoti e bambini dalle guance rosee ricevevano l'invito per salutare la regina e il Paese. Ufficialmente venivano ringraziati per aver sostenuto Sua Maestà. Parte del sostegno offerto era decisamente marginale, ma la regina Elisabetta pensava che il balcone affollato trasmettesse gli importantissimi messaggi di fecondità e unità punti cardinali della sua eroina, la regina Vittoria, che de facto ha inventato della monarchia moderna.

I FESTEGGIAMENTI

Buckingham Palace ha rifiutato di dire al “Daily Beast”, il sito Usa che riporta la notizia, chi sarà o meno al fianco del re, ma si sa già di diverse assenze che saranno degne di nota. Ovviamente non ci saranno il principe Harry, né Meghan Markle, né Archie, né Lilibet. Che i Sussex siano stati spietatamente tagliati fuori dalla famiglia reale dopo la loro decisione di rinunciare ai loro ruoli ufficiali non è un segreto. Ma in alcuni media era circolata la notizia secondo cui Charles sarebbe desideroso di ricostruire il suo rapporto con suo figlio, soprattutto perché è rattristato dalla mancanza di contatti nella vita reale con i suoi nipoti del Sussex e che avrebbe invitato il figlio a riavvicinarsi.

Il “Trooping the Colour” potrebbe non essere stato un ramoscello d'ulivo inimmaginabile, soprattutto perché pur essendo stati invitati all'evento dalla defunta regina Elisabetta nel 2022 non sono apparsi sul balcone.Tuttavia, una fonte reale ha detto al Daily Beast: «Charles ama entrambi i suoi figli e ovviamente gli piacerebbe, in un mondo ideale, avere una relazione con i suoi nipoti. La realtà, tuttavia, è che non può, perché l’ultima cosa che qualcuno vuole è che Harry e Meghan tornino regolarmente nel Regno Unito. La loro presenza distrae sempre dal lavoro della monarchia. Come re, Carlo deve mettere la corona al primo posto. Questo è ciò che significa dovere». Non ci saranno York, poiché non sono reali che lavorano, che sembra essere il criterio per stare sul balcone in questi giorni. Andrew, caduto in disgrazia per i suoi legami con Jeffrey Epstein , rimane bloccato in un'estenuante battaglia con suo fratello, che comunque non ha mai gradito che continuasse a vivere nella Royal Lodge. Charles lo vorrebbe fuori dalla villa di 30 stanze; mentre Andrew non ha intenzione di andarsene. In effetti, E per quel che risulta a The Daily Beast Andrew starebbe progettando di lasciare il suo contratto di locazione, che durerà fino al 2078, ai suoi figli quando morirà. Il re è stato chiaro nel dire che non vede un ruolo per Beatrice ed Eugenia nel futuro della famiglia reale, quindi presumibilmente non saranno nemmeno lì.

L'ASSENZA DI KATE

Secondo alcune voci, la principessa Kate apparirà, ma queste sono state smentite come infondate dalle fonti del Palazzo. Una fonte ha detto al Daily Beast che sarebbe “bizzarro” per Kate apparire sul balcone dopo aver annullato la sua apparizione con il suo reggimento, le guardie irlandesi. Lo scorso fine settimana, in una lettera, Kate ha comunicatao che sperava di tornare di nuovo a rappresentare il reggimento «molto presto», parole che hanno causato confusione perché sembravanop ventilare la possibilità che potesse tornare in servizio. Quindi, il volto pubblico che la famiglia reale presenterà al pubblico questo fine settimana sembra essere il seguente: un re malato di cancro, 75 anni, che sarà stato portato alla cerimonia in carrozza anziché a cavallo. Ad accompagnarlo sarà la moglie, la regina Camilla , che ancora per molti (compreso il figlio Harry) è ben lontana dall'essere amata. Ci sarà il principe Edoardo, considerato poco cvarismatico . Si attendono anche la principessa Anna e suo marito, il quasi incognito Sir Tim Laurence. Con l'assenza di Kate, ancora in cura, il principe William sarà una delle poche persone, oltre al re, che gran parte del pubblico globale riconoscerà.