Salt Bae, la polemica di un cliente: «Si è fatto pagare 600 euro per tagliare la carne ed è venuto al tavolo con le cuffiette»

Dove c'è Salt Bae c'è una polemica. Il macellaio e ristoratore turco è finito al centro di un altro dibattito dopo che un cliente si è lamentato su TikTok del trattamento riservatogli: «Si è fatto pagare 600 dollari per venire al tavolo e si è presentato con le cuffiette perché parlava al telefono». La scena è stata ripresa dal cliente, che di Salt Bae era fan, che poi ne ha fatto una vera e propria recensione dando i voti al ristorante.

Salt Bae e l'ennesima polemica (dopo i Mondiali)

Il ristoratore era già stato aspramente criticato dopo la finale dei Mondiali in Qatar, nella quale aveva cercato in tutti i modi di attirare l'attenzione con degli atteggiamenti autocelebrativi al centro del campo mentre gli argentini facevano festa con le proprie famiglie. «Il cibo era troppo costoso e il personale molto scortese», ha scritto il cliente su TikTok pubblicando i video registrati durante la serata. Nelle immagini si vede il macellaio turco che si presenta al tavolo dei suoi clienti, prima di salare la carne con la sua ormai iconica "mossa", con gli auricolari: «Ha parlato al telefono con qualcuno al nostro tavolo, totalmente irrispettoso. E ci ha anche fatto pagare 600 dollari per venire a tagliare la bistecca al nostro tavolo».