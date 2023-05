Sara Shaimi e Sonny Di Meo, lite con la poliziotta dopo la multa per il divieto di sosta: «Ci ha fatto il dito medio»

Spiacevole incidente per Sara Shaimi e Sonny Di Meo. La coppia, ex protagonisti del programma Uomini e Donne, si è da poco sposata e ha annunciato di aspettare un figlio. Nelle ultime ore però Sara ha raccontato di uno spiacevole incidente ai suoi follower che coinvolgerebbe anche le forze dell'ordine.

La Shaimi ha spiegato di aver avuto una vera e propria lite con la polizia mentre si trovava insieme a Sonny: «Abbiamo avuto una litigata con la polizia, con i vigili. Alcuni sono veramente senza un minimo di umanità secondo me. Non so se è perché quando indossano la divisa, i valori e il rispetto non contano più. Ma soprattutto le donne, perché in questo caso era una donna. Alcune sono vipere, cattive. Non so che problemi abbiamo noi donne. Però purtroppo è vera questa cosa. Alcune donne sono tremende. Per fortuna non siamo tutte così», ha raccontato Sara su Instagram, per spiegare poi in un secondo momento quello che era accaduto.

«Usciamo dalla pizzeria e c’era questa pattuglia dietro di noi che ci dice: Ma non avete visto che c’era il divieto di sosta? Sonny gentilissimo, infatti pensavo che questa stesse scherzando, risponde: Si, guarda scusaci. Ma ci hai già fatto la multa? Lei risponde di sì e Sonny fa: Vabbè amen, comunque siamo solo andati due minuti perché mia moglie si sentiva male e voleva un pezzo di pizza. La multa non l’abbiamo nemmeno contestata. Lei allora gli fa: Eh ma ce li abbiamo avuti tutti i figli, vedi di andartene. Sbrigati sennò te ne faccio due di multe. Da là insomma tutta una litigata che neanche vi racconto», continua Sara parlando ai suoi follower. Un atteggiamento che non è piaciuto affatto alla coppia.

Poi continua: «Mentre stavamo andando via il conducente ci fa il dito medio con tanto di divisa e stava mettendo letteralmente sotto Sonny con la macchina e si è portato via una portiera. Sonny ha dovuto reggere la portiera perché se la stava portando via. Quindi il panico. Non potete capire quello che non gli ha detto Sonny, un casino. Abbiamo chiamato la polizia». A quel punto i toni si sono scaldati ancora di più fino a quando la polizia non ha sedato la situazione e i due sono andati via: «Io ho perso 10 anni di vita oggi perché comunque mi ero innervosita, agitata e alterata. Senza parole proprio. Senza aver contestato la multa, cioè 30 euro di multa, te la paghiamo, ma chi ti ha detto niente».