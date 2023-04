Scopre di essere incinta all'ottavo mese: l'incredibile storia di Marina diventata mamma a 26 anni

Ha scoperto di essere incinta all'ottavo mese. È la storia di Marina de la Peña diventata mamma a 26 anni di una bambina che ha da poco compiuto un anno. Una storia che ha dell'incredibile: mancavano solo poche settimane al parto e quando ha scoperto di portare in grembo un pargolo è rimasta sotto choc per ore.

Christo Jivkov, morto a 48 anni l'attore de "La passione di Cristo" di Mel Gibson

La storia di Marina de la Peña

Come può una donna non rendersi conto di essere incinta all'ottavo mese? Eppure è successo. «Ho sempre avuto periodi irregolari con il ciclo mestruale, mi è stato diagnosticato l'ovaio policistico e nel 2018 non ho avuto le mestruazioni per circa un anno. A volte spariva per quattro mesi, poi tornava, quindi per me era normale non averlo», ha riferito Marina alla Voz de Galicia, quotidiano spagnolo.

Marina e il suo compagno avevano una relazione da oltre due anni, ma nessuno dei due aveva ancora pensato di creare una famiglia. «Io avevo sempre desiderato diventare mamma, ma non a 26 anni, tanto meno in queste circostanze», ha racconta Marina che nella vita fa l'educatrice.

I segnali che il corpo dava a Marina

Giunta, inconsapevolmente, all'ottavo mese di gravidanza il corpo ha cominciato a darle dei segnali: «Quando mangiavo alcuni alimenti mi sentivo molto male, erano soprattutto quelli che avevano il glutine come il pane, ma soprattutto la pasta», precisa Marina.

Se non hai alcun sintomo, alcun segno di cambiamento come può mai renderti conto di essere incinta? «I primi sette mesi non ho avuto né nausea né vomito né vertigini. Non ero stanca, né assonnata, non sono nemmeno ingrassata, la mia taglia è rimasta sempre la stessa», ha detto marina al quotidiano spagnolo.

Dopo esserci accorta di avere dei problemi con alcuni alimenti, Marina è andata dal medico per fare un esame. Dopo 20 giorni ha ottenuto i risultati e oltre a spiegarle che aveva il ferro basso, le è stato riferito che aveva l'ormone della gravidanza alto.

«Ho fatto un test proprio lì ed è risultato positivo. Ho fatto un altro test quando sono tornata a casa ed è risultato di nuovo positivo, quindi sono andata in una clinica a fare un'ecografia e lì ho scoperto di essere incinta di 32 settimane», ha concluso Marina.

La spiegazione del medico? Ha avuto una gravidanza criptica e piuttosto rara.