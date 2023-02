Selena Gomez senza trucco su Instagram: «Amatevi così come siete». Pioggia di like e commenti positivi

Selena Gomez ha postato sul proprio profilo Instagram una serie di selfie in cui si mostra senza trucco e al naturale. La didascalia che la cantante ha scelto per le fotografie è semplicemente: «Me». I numerosissimi fan e follower di Selena hanno apprezzato molto il messaggio di body positivity che la cantante ha voluto dare. Dopo il brutto periodo e la crisi che ha attraversato, Selena Gomez ha più volte ribadito che non si sente più in dovere di piacere a tutti e proprio per questo si mostra il più possibile al naturale.

Il tema del body positivity è uno degli argomenti più cari a Selena Gomez che in più interviste ha raccontato di essere scesa a patti troppe volte e di aver sacrificato il suo vero essere pur di piacere agli altri. La cantante, che è ritornata su Instagram dopo un periodo di pausa dai social, appare molto più forte e matura, come se le critiche non le interessassero più. E di fatto è così. Selena ha infatti, messo a tacere più di qualche volta gli hater che la criticavano.

In occasione della cerimonia per la consegna dei Golden Globe, Selena Gomez si è presentata sul red carpet con un vestito lungo nero con maniche a sbuffo viola. Gli hater le si sono scagliati contro dicendole che era evidente che fosse ingrassata e Selena, con grande classe aveva risposto: «Sì, è vero: durante le festività natalizie me la sono spassata e mi sono rilassata. Quindi sì, ho preso qualche chilo ma non mi interessa».