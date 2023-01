Selvaggia Lucarelli, l'allattamento di Leon: «Se non ve la sentite e volete andare dal parrucchiere, va bene così»

Selvaggia Lucarelli è solita esprimere la propria opinione sui temi di attualità, politica o gossip, tramite il proprio profilo Instagram. La giornalista non ha peli sulla lingua o non usa mezzi termini per dire ciò che pensa e così ha fatto anche sotto l'ultima immagine che ha pubblicato. Selvaggia ha detto la sua in merito al difficile periodo dell'allattamento: ha postato una foto di suo figlio Leon e raccontando la propria esperienza, ha cercato di incoraggiare quelle donne e neo mamme che molto spesso si sentono inadatte. La giornalista ha pubblicato il post sulla scia della tragedia di Roma, dove un bimbo di soli tre giorni è morto soffocato in ospedale.

Sui propri profili social (Facebook e Instagram), Selvaggia Lucarelli ha espresso il proprio parere sull'allattamento e ha scritto: «Riassunto della mia esperienza dell’allattamento: il bambino prende poco latte. Il bambino è pigro. Il bambino ha poca fame. Così le diminuisce il latte. Integri con il tiralatte. Se lui non si sveglia la notte lo svegli lei almeno per una poppata. Dopo 20 giorni circa così ho comprato il latte artificiale. Non ho più svegliato il bambino di notte per la poppata (ero fortunata perché non si svegliava mai prima delle 7/8) e tanti saluti, senza mai mezzo ripensamento. Leon è venuto su sano, con un ottimo sistema immunitario e quando è cresciuto ha dato pure dell’omofobo razzista a Salvini. Insomma, è venuto su una meraviglia. Tutto questo per dire: se non ve la sentite di allattare per qualunque motivo, va bene così. Va bene qualsiasi cosa vi aiuti anche a trovare il tempo per il parrucchiere, se vi va».

Selvaggia Lucarelli inoltre, nelle ultime ore ha postato anche degli spezzoni della trasmissione di Fedez e Luis Sal (Muschio Selvaggio), in cui i due intervistano l'ospite Gianluigi Nuzzi e ironizzano sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.