Senza amici si rivolge ai social: «Qualcuno vuole uscire con me? Sono solo», l'appello del giovane cantante barese diventa virale

Un appello lanciato sui social che è diventato subito virale. Oltre 300mila visualizzazioni, 25mila like e 873 commenti al video su TikTok postato dal giovanissimo cantante barese Potes che, inconsapevolmente, ha riacceso il dibattito sulla solitudine di tanti ragazzi e ragazze della sua generazione. «Qualcuno vuole uscire con me? Sono solo. Un giorno a settimana in cui esco - scrive nel video - decido di andare a Bari e ci sto andando da solo perché non ho amici con cui uscire. Sentire mia madre che dice “Posso venire io cosi non esci da solo” è un altro tipo di dolore”».

Le reazioni

Immediata la catena di risposte, messaggi e inviti ad uscire di persona: «Andiamo insieme? Anche io non ho nessuno con cui andare in giro», scrive una ragazza. «Ormai preferisco fare tutto fa solo, mi sono abituato a stare bene così», aggiunge un altro giovane. «Perché siamo tutti così soli?», si chiede un ragazzo. Poi ecco il suggerimento di un'altra utente: «Ti do un consiglio - scrive Cristina - accetta di uscire con tua madre perché quando non ci sarà più la rimpiangerai».