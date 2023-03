«Sesso con altri uomini mentre il mio fidanzato è al lavoro»: la confessione hot di Zoe Gray, star di Onlyfans

La vita di Zoe Gray è completamente cambiata in un solo anno. Lei, avvenente e bellissima estetista, ha deciso di intraprendere il mestiere legato al mondo dell'hard. Un cambiamento drastico, però, che sembra fatto a posta per lei, visto che la sua vita è altrettanto avventurosa anche a telecamere spente. La modella, infatti, diventata in poco tempo molto popolare su Onlyfans e su Babestation, una piattaforma di cam a luci rosse dal vivo, ha dichiarato di essere una scambista nella sua vita privata.

«Sesso con altri uomini»

Zoe Gray lavora nel mondo del porno da poco più di un anno. Fin da subito è diventata il sogno erotico di tanti utenti del web, ma in una recente intervista la modella ha rivelato di essere molto attiva anche nella vita privata. A telecamere spente, infatti, Zoe ha un fidanzato storico con cui condivide la quotidianità da molti anni. La star di Onlyfans ha deciso di raccontarsi all'interno di un podcast, visibile su YouTube di Option One. Nella lunga intervista dal titolo che non lascia spazio all'immaginazione «50 sfumature di Zoe Gray», la modella racconta di andare a letto anche con altri uomini mentre il suo fidanzato è al lavoro.

La vita da scambista

Zoe, senza peli sulla lingua, ha rivelato che molto spesso va nei locali scambisti con il suo fidanzato, facendo molti scambi di coppia. «Lui va a letto con altre donne e io con altri uomini. Ci piace farlo nella stessa stanza, così possiamo guardarci l'un l'altro. Mi piace guardarlo e a lui piace guardarmi. È una cosa che ci unisce molto e lo facciamo da circa 4 anni». Una decisione che la coppia ha preso insieme, abbandonando definitivamente la monogamia. «È una cosa che è venuta in modo naturale - spiega la star di Onlyfans -. A lui piaceva molto l'idea di guardarmi e, parlandone in chat, è iniziata la nostra avventura nel mondo dello scambismo. Ma, nell'ultimo periodo, il rapporto si è evoluto. Adesso più che uno scambio vero e proprio, è diventato un rapporto in cui lui mi guarda mentre faccio sesso con altri uomini, sia nel lavoro che nella vita privata. Spesso mentre è al lavoro gli invio foto e video e a lui piace molto».

La vita nei sex club

Zoe, da quando si è trasferita a Londra per lavoro insieme al suo fidanzato, frequenta molti «sex club», locali in cui si effettua lo scambio di coppie. Un mondo molto frequentato, ma ancora pieno di tabù. «Non fai sesso con sconosciuti», spiega Zoe. «In questi locali esistono delle sale comuni con bar e divanetti dove le coppie si conoscono e, se si crea il giusto feeling, la serata prosegue insieme». In questi locali, racconta, l'età media è sui 30 anni, anche se nell'ultimo periodo ha iniziato a trovare anche coppie più giovani. «Per noi il sesso è solo sesso e abbiamo una regola ben precisa: non baciamo le altre persone, perché è una cosa molto intima che vogliamo fare solo noi. Una scelta che non crea alcun tipo di gelosia tra noi e, anzi, ci ha reso molto più complici, rafforzando il nostro rapporto».

Periodi di crisi

Ma, come in tutte le coppie, tra i due ci sono stati momenti di crisi che, però, hanno superato con il dialogo. «In alcuni momenti ci sono state delle cose che non sono andate bene a lui dei miei atteggiamenti e a me dei suoi, ma ne abbiamo parlato e siamo cresciuti come coppia. La comunicazione è fondamentale in tutte le coppie, soprattutto in quelle scambiste. Così per noi è diventato naturale anche lo scambio a distanza. Se il mio ragazzo è fuori e trova molto attraente una donna, tutto ciò che deve fare è mandarmi un messaggio e iniziamo a parlarne. Se poi vuole farlo davvero, ha strada libera. E stessa cosa, ovviamente, vale per me. Reputo che sia una cosa naturale e che è molto più genuino fare così che "tradirci" in modo convenzionale, senza rivelare niente. In quel caso la nostra relazione finirebbe all'istante»

Gli stereotipi

La star di Onlyfans ritiene che lo scambio di coppia sia ancora molto stigmatizzato dalla società, ma che pian piano i tabù inizino a crollare, rendendo la sessualità molto più libera. «Sempre più persone sono aperte a questo argomento e sempre più coppie lo praticano, ma nonostante i tanti progressi in molti ci considerano ancora dei pervertiti. Ad esempio un mio amico l'altro giorno mi ha chiesto se veramente amassi il mio fidanzato, non riuscendo a capire che lo scambio di coppia è anche e soprattutto un gesto d'amore».