Sesso nel letto d'ospedale due ore dopo il parto, la mamma: «Non mi sentivo sexy, ma speciale»

Non è riuscita a fermare il desiderio irrefrenabile. Nonostante avesse appena partorito, una 44enne di Londra ha deciso di fare sesso con il suo compagno a sole due ore dalle fatiche del parto. La donna ha ammesso di non essersi sentita molto bene a causa dell'anestesia epidurale, ma per lei, comunuqe, è stata un'esperienza speciale.

Debbie Hodge al Daily Star, ha voluto raccontare la sua esperienza tutt'altro che comune: «Come donna, incinta o no, sono una persona che si sente a suo agio nella propria pelle e soprattutto con la propria sessualità.

A me e al mio compagno piace molto fare sesso e, per ovvie ragioni, prima del parto abbiamo dovuto smettere per qualche mese. Ma come nelle due gravidanze precedenti, appena partorito, ho fatto del gran sesso con il mio nuovo compagno, proprio in ospedale».

La donna, infatti, ha un nuovo compagno con il quale ha avuto subito un figlio. Lei ha 44 anni, lui 29 anni. «In realtà non pensavo di rimanere di nuovo incinta, alla mia età è sempre più difficile, ma con lui è stato così naturale che, nonostante i 15 anni di differenza, abbiamo deciso di tenerlo. Ma ovviamente dopo un paio di mesi di inattività sotot le coperte, lui aveva molta voglia e anche io. Così, appena finito il parto mi ha raggiunto nella mia stanza in ospedale e abbiamo avuto un rapporto completo. Non mi sentivo sexy in quel momento, ma speciale. E sono certa che lo rifarei, ma spero di non avere altre gravidanze sinceramente...»