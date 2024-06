Trova un video hot della fidanzata con un altro uomo salvato sul telefonino, lo sfogo su Reddit: «Sono tormentato da quello che ho visto»

Un uomo è rimasto sconvolto dopo aver trovato un video erotico della sua ragazza girato con l'ex e non sa come nascondere l'imbarazzo. Così chiede aiuto sul web su come fingere, con lei, di non saperne nulla.

Un ragazzo di 25 anni è finito, per puro caso, su una clip che ritae la sua fidanzata in atteggiamenti intimi con un altro uomo. Lo ha trovato utilizzando il telefono della ragazza, spulciando tra la chat di lei con l'ex fidanzato, per ritrovare le foto di un ristorante. È stata proprio lei a dirgli di cercare lì e a consegnargli il suo cellulare. «Mi sono imbattuto in questo sex tape che aveva salvato nella chat - spiega lui su Reddit - I video di Snapchat si riproducono automaticamente quando vengono salvati e sfortunatamente non sono riuscito a distogliere lo sguardo».

È probabile che la ragazza non ricordasse di avere una clip hot in quella chat. «Dubito che si sia ricordata che fosse lì dentro - dice infatti il 25enne - Non mi sta tradendo e mi fido di lei con tutto il cuore, ma ora sono tormentato da quello che ho visto». Scrivendo queste parole, ha chiarito che il video risaliva a ben prima che si conoscessero. «Ovviamente so che è stata con altre persone prima di me come ho fatto io prima di lei», dice, preoccupato però di non riuscire a nascondere il suo ribrezzo. «Come faccio a mentire se lei mi chedesse cos'è che non va?», chiede infine il 25enne al pubblico di Reddit.

I consigli dei lettori

La vicenda ha dato inizio a un lungo dibattito. Quando ci si lascia con un partner, bisognerebbe cancellare tutte le sue foto e quelle scattate insieme? Ecco il dilemma principale: secondo alcuni è una vera mancanza di rispetto da parte di lei quella di non aver eliminato il video con l'ex ragazzo, mentre altri non vedono alcuna malizia: la clip è semplicemente rimasta nella chat. La confessione ha rapidamente raccolto centinaia di commenti. «Alla fine dimenticherai la sua immagine nel video con l'ex - ha scritto un utente - E internamente devi sapere che è il suo passato.

La maggior parte delle persone sono state con qualcun altro prima. Essersi registrati è l'unica differenza».