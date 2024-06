Berlusconi, la figlia Barbara: «È stato il leader politico più perseguitato al mondo». Pier Silvio: «Mio padre è amore»

Silvio Berlusconi «è stato il leader politico più perseguitato al mondo con più di 4mila udienze e 86 processi. Un accanimento da parte di una parte della magistratura politicizzata che è durato quasi 30 anni e che ne ha gravemente compromesso la salute. Mi auguro che venga presto approvata in Parlamento la riforma della giustizia». Così Barbara Berlusconi, terzogenita del fondatore di Forza Italia, ha ricordato il padre a un anno dalla scomparsa, in un'intervista esclusiva al Tg1 realizzata a Villa Macherio. «Mio padre ha cambiato l'Italia modernizzandola, nell'imprenditoria, nello sport, nei media e soprattutto nella politica con l'introduzione del bipolarismo. È stato molto amato perché ha sempre difeso la libertà come diritto naturale dell'uomo in contrapposizione a uno Stato più oppressivo e non al servizio dei cittadini, come lui invece auspicava. E poi è stato certamente contrastato», ha aggiunto la figlia del Cav.

Un anno dalla scomparsa

«Silvio Berlusconi, il nostro fondatore, mio padre, è amore», ha detto invece l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante l'incontro per i dipendenti, per ricordare il padre a un anno dalla morte. «Con il suo pensiero e con il suo agire, in tantissimi ambiti della vita, ci ha insegnato dei valori preziosi.

Da quando 12 mesi fa il padre è morto «ho avuto la fortuna di poter ricordare in più occasioni mio papà e ogni volta ho provato a pensare a una parola che mi guidasse. Ho citato le parole a lui più care: i primi giorni ho parlato di 'libertà', poi ho parlato di 'rispetto', poi di 'futuro' per come lo intendeva lui. Oggi voglio usare la parola che rappresenta il nostro fondatore, mio padre, più di tutte le altre. E' una parola quasi disarmante per la sua semplicità ma allo stesso tempo è la parola più forte, più potente, la parola in assoluto più universale: Silvio Berlusconi è amore», ha detto il secondo genito del Cav. «Faccio fatica - ha ammesso - a usare questa parola così, ma penso sia giusto dire ciò che in più di 50 anni della mia vita lui mi ha dimostrato tutti i giorni: mio padre è stato ed è amore per la vita, amore per la famiglia, amore per il lavoro, amore incondizionato per il suo Paese», ha evidenziato l'ad di Mediaset, concludendo il suo discorso ai dipendenti usando le parole del padre «Il vero amore vince su tutto, se non sai amare non puoi costruire niente di buono per te e per gli altri. Se sai amare, riesci a guardare alla vita in tutti i suoi aspetti con uno sguardo sempre positivo, realista ma ottimista, capace di vedere avanti»