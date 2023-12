Simona Izzo e la depressione: «Non riuscivo ad alzarmi dal letto». E su Venditti: «Non abbiamo più rapporti»

Oggi a sett'anni Simona Izzo è felice. Lo è di più oggi rispetto a prima. «Ho sofferto tanto, sono stata molto infelice. Una depressione bipolare che mi ha fatto passare metà della mia vita a letto. Per fortuna ho trovato Ricky». Un uomo con l'attrice e regista è insieme da trentotto anni: «È l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore. È gentile, accudente».

Simona Izzo, dalla depressione a Ricky Tognazzi

Al Corriere della Sera Simona Izzo si è aperta, ha ripercorso la sua vita, tutti i suoi amori.

Cominciando dall'ultimo, da Ricky. «Era il 1986 e dovevo fare il mio primo film. Si intitolava “Parole e baci” e l’ho scelto per recitare nel film. Mi ricordava mio figlio, aveva lo stesso sguardo di mio figlio Francesco. Mi sono innamorata di Ricky all’istante, un colpo di fulmine».

Antonello Venditti

«Io ai tempi di quel film ero libera. Avevo divorziato da Antonio (colpa di un suo tradimento, ndr), chiuso una storia con Maurizio». Per la cronaca Antonio sarebbe Antonello Venditti e Maurizio, Maurizio Costanzo.

Al Corsera racconta che con Venditti «non abbiamo rapporti. Abbiamo discusso fortemente per il compleanno dei quarant’anni di mio figlio. Oggi ne ha quarantasette. Io penso che il compleanno di un figlio vada condiviso, Antonio invece voleva fare la festa da solo». Sempre al quotidiano di via Solferino spiega che «forse ha del rancore. O più probabilmente un senso di colpa. Diciamo che è assolutamente colpa sua se la nostra storia è finita».

Maurizio Costanzo

Capitolo Maurizio Costanzo. «Lui non lo annovero tra gli uomini della mia vita. Quelli sono soltanto mio figlio, Ricky, Antonio, e poi mio padre». Poi continua: «Io e Maurizio ci siamo dati una mano a vicenda. Non riesco a parlare di una vera e propria relazione sentimentale. Io venivo da una separazione, lui era in un momento difficile della sua vita».

Al Corsera parla anche di una delle sue nipoti. Di Alice fidanzata ora con una ragazza. «Sì, con Serena. Vivono una storia bellissima». Una storia d'amore che non ha mai creato nessun problema in famiglia? «Non c’è mai stato alcun conflitto. Alice lo ha detto al padre, con grande serenità. E anche al nonno ed è stata accolta da tutta la famiglia». Simona però è stata la prima a saperlo: «Si, sono stata la prima a sapere che Alice si era innamorata di una donna e quindi che era bisessuale. Ho vissuto questa confidenza come un omaggio alla nostra intimità». Prima di Serena c'era stato un fidanzato, il nipote di Gabriella Ferri, «un ragazzo dolce, molto interessante, un direttore d’orchestra, Alice e Gabriele andavano insieme a scuola al Virgilio».