Tre “sirene” salvano un sub che stava annegando. «Non solo belle code e sorrisi»

«Non solo belle code e sorrisi». Tre sirene hanno salvato un sub che stava annegando dopo che aveva perso conoscenza durante un'immersione in California. Pablo Avila, suo figlio e un amico avevano scelto di fare immersioni durante un viaggio a Catalina Island – l’isola più meridionale del Canale della California – domenica 23 ottobre, che cadeva proprio il secondo giorno di un corso di addestramento per sirene a Casino Point sull’isola di Catalina.

Il salvataggio

Elle Jimenez, 33 anni, di Miami, un’artista professionista di sirene e tuffatrice con ben sei anni di esperienza alle spale, stava insegnava un corso avanzato per sirene certificato dalla Professional Association of Diving Instructors. Verso mezzogiorno, Jimenez e le sue allieve hanno sentito gridare: «Aiuto! È svenuto!» a poca distanza da dove si stavano allenando in mare aperto. Jimenez e le sue studentesse Elaina Marie Garcia, 26 anni, e Great Chin Burger, 37 anni, sono subito entrate in azione per soccorrere il sub mentre indossavano le loro pinne da sirena.

In mezzo al caos, il fotografo di classe Darren Joshua Leonardi, proprietario di NATIV Productions, ha scattato foto del salvataggio. Le immagini mostrano il trio che solleva Avila e la sua bombola portando l'uomo in superficie. «Mentre molti immaginano che una lezione di sirene sia tutta baci, trucco e baci dei delfini, la nostra sessione in piscina di sabato ha dimostrato che non è così”, ha detto Andersen. “Grazie al nostro addestramento siamo state pronte ad intervenire. Questa disciplina richiede una notevole quantità di grazia, abilità in acqua e, soprattutto, addestramento alla sicurezza”, ha continuato.