Nasconde sotto terra tutti i suoi soldi per comprare un iPhone alla fidanzata, poi lo choc: «È spuntato un albero»

Custodire i propri risparmi in banca, investirli in un fondo o nasconderli in una cassaforte. Tutte opzioni comuni, nessuna esente da rischi. Ma mai quanto quella adottata da un giovane uomo che ha scelto di conservare i suoi soldi in una buca scavata in giardino. Sebbene con un fine nobile - metterli da parte per fare felice la fidanzata regalandole l'ultimo modello di iPhone - la scelta che fece la fortuna di Pablo Escobar si è rivelata un terribile errore, che ha costretto il protagonista di questa storia a dire addio a tutti i suoi averi.

L'utente di TikTok @ jerry_rico92 ha condiviso in un video la sua disavventura finanziaria. Il ragazzo messicano spiega che avrebbe voluto fare un regalo speciale alla sua compagna, così decise di iniziare a risparmiare con un obiettivo: regalarle un iPhone 14 per San Valentino. Per riuscire a conservare i soldi senza che la ragazza se ne accorgesse, pensò che seppellirli in giardino fosse una opzione ragionevole. E così tutte le banconote, chiuse in un sacchetto di plastica, finirono sotto terra. A distanza di due mesi, quando andò a recuperare il denaro in vista dell'acquisto che si era prefissato, la scoperta disarmante: i suoi soldi erano marciti, bucati o rotti.

Una delusione che lo sfortunato innamorato non ha esitato a condividere con gli utenti della piattaforma mostrando il prima e dopo dei suoi risparmi. Un video che non ha tardato a diventare virale con più di sette milioni di visualizzazioni e commenti di ogni genere al riguardo: «Troppi film sulla droga», «In banca te li sostituiscono», «Non era più facile aprire un conto in banca e tenerli lì?», «E così spuntò un albero di soldi», «Sono ancora valide».