Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: crisi realmente superata? Il mistero della mamma che blocca il dj sui social

Crisi superata, ma non troppo, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo le ammissioni di lei su un periodo difficile insieme al dj, era arrivata la smentita di Basciano con un post con tanto di dedica d'amore alla sua Sophie, ma le cose tra i due non sembrano andare per il verso giusto. Diversi follower stanno notando in queste ore che i genitori della piccola Celine appaiono molto di rado insieme sui social, e che la mamma di lei avrebbe addirittura bloccato Alessandro su Instagram.

Il clima in casa non sembra essere quindi dei più distesi dopo i giorni di tensione che i due hanno passato. La coppia non si è ancora espressa in modo esplicito a riguardo, ma pare che alla base della crisi ci fosse stata la scelta della Codegoni di partire insieme ad Antonella Fiordelisi per Pechino Express. Basciano non avrebbe preso bene la sua decisione, primo perché l'avrebbe scoperta all'ultimo minuto e secondo perché si sarebbe preoccupato per la loro bambina che sarebbe rimasta molto tempo senza la mamma e il papà, costretto spesso a viaggiare per lavoro.

Pare che Sophie alla fine abbia scelto di rinunciare per il bene della famiglia, scegliendo di restare con la figlia e di non alimentare le liti con il compagno.

Una scelta che ha fatto molto discutere i followers, che già nei giorni scorsi avevano accusato Basciano di essere troppo litigioso e poco incline al dialogo costruttivo. Forse dello stesso parere è la mamma della Codegoni che pare abbia bloccato il genero sui social. Ma le cose potrebbero anche stare diversamente, e a sostenerlo è proprio Sophie, che tramite dei post su Twitter ha difeso la madre scrivendo: «Vi ricordo che anche la persona interessata può direttamente togliere un follower di una persona che non le fa piacere che vi segua, non per forza deve essere l’altra persona a smettere. Mia mamma non ha smesso di seguire nessuno, ha 47 anni non 12».