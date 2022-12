La sorella di Kate Moss si ubriaca e si fa tatuare «amante» in faccia. Poi si pente: «Meglio non bere troppo»

Un tatuaggio in faccia da ubriaca, come nel film Una notte da Leoni. Lottie Moss, sorella della modella Kate Moss, protagonista di una follia, condivisa sul suo profilo TikTok. La 24enne si è fatta tatuare lo zigomo in diretta sui social e ha raccontato la mattina dopo che è stato un gesto dovuto all'alcol. «Seguite il mio consiglio, meglio non bere troppo».

Lottie Moss è già famosa nel Regno Unito per i suoi colpi di testa. Ma stavolta è andata oltre i suoi standard. Parlando dal letto la mattina dopo il tatuaggio, Lottie ha detto ai suoi fan: «Non ho molto da dire sulla scorsa notte, a parte il fatto che si sarebbe potuto evitare». Alla fine però l'influencer non si pente: «Non mi dispiace, impareremo ad amarlo, il mondo imparerà ad amarlo e mia mamma imparerà ad amarlo». Mentre si faceva tatuare lo zigomo, la 24enne ha detto che non le importa cosa pensano gli altri del suo tatuaggio.

Lottie Moss sta cercando di trovare il suo posto nel mondo. In passato ha avuto problemi con la cocaina e ha dovuto affrontare la riabilitazione. Adesso sta sperimentando OnlyFans, dove si esibisce con foto di nudo integrale. Recentemente ha rivelato che non le dispiacerebbe girare un film porno.