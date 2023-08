Sting torna a Ischia, per la rock star una serata a spasso fra i vicoletti di Sant'Angelo

Passeggiata serale fra i caratteristici vicoletti del borgo marinaro di Sant'Angelo per Sting. La famosa rock star inglese è tornata a Ischia a bordo di una imbarcazione di amici che per alcune ore ha ormeggiato nel porticciolo e Sting ne ha approfittato per fare una passeggiata, subito riconosciuto dai turisti. Lungo il molo dei pescatori, la sosta obbligata per il famoso visitatore, è stata al "Pirata" della famiglia Poerio. che già da diversi anni hanno la fortuna di aver conosciuto mr. Gordon Mattehew Thomas Sumner.

Saluti affettuosi, un drink fresco di benevenuto a Sant'Angelo e le immancabili chiacchiere a metà fra l'inglese e l'italiano con il cantautore che sempre più negli ultimi anni ha preso a frequentare l'Italia, con la Toscana in testa alle sue preferenze, ma anche Napoli e Ischia, l'isola che ha imparato a conoscere seguendo le orme della moglie Trudie Styler, e della quale è rimasto particolarmente affascinato, al punto di farvi volentieri ritorno.