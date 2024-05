«Mia suocera voleva rubarmi la scena al mio matrimonio: ha iniziato a lamentarsi di tutto e a parlarmi alle spalle, la odio»

Organizzare un matrimonio può essere uno dei momenti più felici per la coppia, ma anche uno dei più stressanti. Soprattutto se, durante l'organizzazione della cerimonia, si intromettono i parenti. È quello che è accaduto a una ragazza del Regno Unito, che in un lungo post pubblicato su Reddit ha raccontato come sua suocera sia riuscita a rovinare uno dei giorni più importanti della sua vita.

La cena di prova

La giovane ha iniziato a raccontare la disavventura avuta con la suocera riportando un episodio avvenuto ancora prima delle nozze.

Durante l'organizzazione della cerimonia, lei e il suo futuro marito hanno girato diversi ristoranti prima di scegliere il locale dove avrebbero festeggiato il matrimonio alla fine della celebrazione in chiesa. Un locale che, però, non sembrerebbe essere piaciuto alla mamma dello sposo.

«Il giorno del matrimonio, mia suocera ha dovuto dire a tutti quanto il ristorante non fosse adatto all'occasione - ha scritto nel post - secondo lei i costi erano troppo alti, perfino per un matrimonio. Si è vantata con tutti dicendo che ha voluto pagare lei stessa la cena di prova, perché non voleva far spendere troppi soldi al figlio. Ma in realtà non è stato così. Io e il mio ragazzo abbiamo sempre lavorato per mettere da parte più soldi possibili, proprio per organizzare una grande festa. Per noi i costi del ristorante non sono stati un problema. Lei ha voluto soltanto vantarsi. Anche i miei genitori hanno deciso di pagare la cena di prova, ma solo per ringraziarci di averli invitati. Loro, a differenza sua, non si sono vantati per niente».

Il vestito simile all'abito della sposa

Ma il limite è stato raggiunto quando, il giorno delle nozze, la donna cercato di presentarsi in chiesa con un abito molto simile a quello della sposa. «Ha provato a indossare un abito lungo e bianco, molto simile al mio - ha continuato - l'ha fermata il mio ragazzo fortunatamente, che ha capito che stava esagerando. Voleva palesemente rubarmi la scena, anche se non era lei la sposa! Prima di andare all'altare, è passata a salutare le damigelle, senza calcolarmi minimamente. Sembrava invidiosa, anche se non ne capisco il motivo».

Anche se la ragazza si domanda ancora il motivo di certi atteggiamenti, ha aggiunto che la suocera non l'ha mai apprezzata come fidanzata. «Mio marito mi ha spiegato che la mamma non è mai riuscita a sopportarmi - ha concluso - non ho mai capito il motivo. Quando andavo a pranzo da lei è stata sempre sorridente, ma appena voltavo le spalle iniziava a parlare male di me. Spero che questo atteggiamento, a lungo andare, non rovini il nostro matrimonio».