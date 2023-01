Mangia cibi scaduti e colorati per i fan, star di TikTok muore a 33 anni

La star di TikTok Waffler69, nota per i suoi video virali di recensioni di cibo, è morta all'età di 33 anni. Taylor LeJeune, che aveva 1,8 milioni di follower su TikTok, ha guadagnato popolarità sulla piattaforma con video in cui mangiava cibi strani e talvolta scaduti.

Nell'ultimo video del «creator», condiviso sulla piattaforma, lo si vede mentre assaggia un Big Fruit Loop, una sorta di cereale a froma di ciambella di dimensioni enormi.

🚨TikToker Waffler69 dies suddenly at age 33



Died early in the morning of presumed cardiac arresthttps://t.co/1Rtjtqk8OR pic.twitter.com/B0bKb0BTfJ — James Cintolo, RN FN CPT (@healthbyjames) January 12, 2023

Clayton Claydorm, il fratello di Taylor, ha raccontato ai fan la notizia in un video TikTok: «Mio fratello Taylor... è morto intorno alle 22:00 dell'11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore», ha detto.



Claydorm ha detto di aver ricevuto una telefonata dalla madre per portare LeJeune in ospedale perché faticava a respirare.«È stato portato d'urgenza in ospedale e un'ora e mezza dopo è morto. Non ho ancora realizzato ciò che è successo. Il futuro è un'incognita... ma ho pensato che avrei dovuto annunciare la sua morte su TikTok per farlo sapere a tutti».

La raccolta fondi

Claydorm ha creato una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per coprire i costi del funerale e le spese mediche. La pagina ha raccolto più di 12.000 dollari, con un aggiornamento dalla lettura di Claydorm: «È stato folle vedere quante persone amavano veramente mio fratello, oltre alla mia famiglia».

I commenti dei suoi fan

«Mi dispiace per la sua morte. Era uno di quelli bravi. Una luce splendente in un mondo folle. Un abbraccio alla famiglia», ha scritto un utente di TikTok.

«Stai tranquillo Taylor. Hai portato così tanta felicità in questo mondo e a me personalmente», ha scritto un fan del tiktoker scomparso.

Claydorm ha chiesto ai follower di LeJeune di mostrare il loro amore rivedendo e condividendo i suoi video.