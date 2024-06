«Questo content creator mi ha invitata a casa sua per una collaborazione, ma era una truffa: voleva approfittarsi di me. State attente»

Una tiktoker di 17 anni ha accusato un altro creatore di contenuti di averla invitata a casa sua per approfittarsi della sua fama. Lui, che ha 500mila follower, conta pochissimi like: l'account sembra fake e la collaborazione a lei non gioverebbe affatto.

Una ragazza il cui profilo su TikTok si chiama @uminarn sostiene che mentre era al lavoro in un centro commerciale, un uomo più grande, Alex Bouvier (@actionalex2000), anche lui creatore di contenuti, le ha chiesto di collaborare sui social. Si sono scambiati il numero di telefono e la proposta del ragazzo sembrava avere perfettamente senso, ma la tiktoker 17enne, che oggi ha quasi 350mila follower, si è accorta che Bouvier mentiva sulla sua "fama digitale". «Mi ha mostrato il suo account per una frazione di secondo, aveva 500mila fan. Non ho pensato subito che potesse trattarsi di un imbroglio perché era davvero gentile. Così ho deciso, certo, sì». I due hanno programmato di verdersi a casa di lui per la collaborazione sui contenuti. «Sto collaborando con un marchio - le aveva spiegato l'uomo - e mi chiedevo se ti andrebbe di collaborare con me. Otterrai una percentuale sui guadagni». Ma quando è arrivato il giorno dell'incontro, la ragazza ha avuto una strana sensazione.

L'adolescente si accorge dell'imbroglio

«Decido di ricontrollare la sua identità chiedendogli di nuovo il nome del suo account perché non sono mai riuscita a seguirlo - racconta la 17enne - E lui diventa molto titubante al riguardo». Alex Bouvier rifiuta di darle per messaggio questo dettaglio e le dice semplicemente di fidarsi e andare a casa sua e che glielo dirà lì. «A quel punto ero davvero sconcertata», dice ancora la ragazza. Alla fine riesce a insistere e ottiene le informazioni: l'uomo ha 500 mila follower ma 100 likes al massimo per i suoi post e nemmeno 400 visualizzazioni sui video. Una volta capito che non si sarebbe trattato di una collaborazione conveniente per lei, ma solo per lui, la giovane ha annullato l'incontro. Bouvier, però, l'ha contattata di nuovo pregandola di fare un video in cui diceva di essere stata aiutata da lui nella crescita del numero dei suoi fan. Il ragazzo, infatti, voleva far credere di avere un business che aiutava le persone a diventare famose sui social. «Io ho pensato, No, sarebbe mentire - spiega lei - e non mento al mio pubblico. E lui mi ha chiesto: Amica, ha importanza? E io ho risposto: Sì, è importante. Lui ha ancora detto fai schifo e mi sono sentita a disagio»

Oggi @uminarn sta dicendo a tutto il suo pubblico, tramite un video, di non collaborare con Alex Bouvier ma, poiché ha fatto il nome dell'uomo, lui l'ha accusata di diffamazione e ha risposto con una clip in cui sostiene di avere un ampio rapporto follower/visualizzazioni perché il suo account è rimasto inattivo negli ultimi quattro anni e lo stava ricostruendo. Poi afferma di aver guadagnato un sacco di soldi attraverso il TikTok Shop e che la ragazza avrebbe dovuto stare più attenta a questo tipo di dettaglio.