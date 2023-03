Tiktoker muore per un cancro alla gola. FeeFeeJane voleva incontrare Michael Bublé e donare i capelli

La famiglia della star di TikTok FeeFeeJane, affranta, ha rivelato che la 44enne è morta dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro alla gola. Fiona Jane Lagan, di Teesside, aveva documentato la sua battaglia contro il cancro alla gola e la sua vita con un tubo tracheostomico. A Fiona Jane è stato diagnosticato «il male incurabile» tre anni fa e si è sottoposta a chemioterapia e radioterapia.



Cosa è successo

Fiona è morta tragicamente, circondata dai suoi cari, lunedì. La madre Jan, affranta, ha dichiarato a TeesideLive: «Era come Wonder Woman. Ha combattuto e combattuto. Fee Fee era così piena di vita ed era una ragazza assolutamente splendida dentro e fuori».

Fiona, che ha due fratelli Lee e Dom e una sorellastra Nikki, è cresciuta a Ormesby e ha vissuto per qualche tempo a Blackpool prima di tornare a Teesside. L'anno scorso, su una pagina di JustGiving, ha spiegato come la sua vita sia "crollata" quando le è stato detto che aveva un cancro alla gola al quarto stadio.



Fiona aveva scritto: «Il momento peggiore della mia vita e i mesi peggiori della mia vita». Ha fatto radioterapia e chemioterapia, che credeva fossero state efficaci, ma 12 settimane dopo ha detto che sentiva che "qualcosa non andava". Dopo aver contattato il suo consulente, si è sottoposta a una TAC e ha scoperto che il cancro era tornato e si era diffuso alla lingua. Il 16 giugno dello scorso anno, i medici le hanno dato la devastante notizia che ritenevano le rimanessero dai 6 ai 12 mesi di vita. Ha raccontato: «In quell'incontro il mio mondo è crollato. Guardare il volto dei miei fratelli e di mia madre in stato di puro shock mi ha spezzato. Mai e poi mai avrei pensato di arrivare a questo». Ha documentato il suo viaggio su TikTok, dove ha oltre 44.000 follower.

La lista delle cose da fare

Prima di morire, Fiona ha stilato una lista di cose da fare, tra cui vedere Michael Bublé in concerto e tornare a Blackpool, dove viveva in precedenza. In una richiesta toccante, Fiona ha chiesto che, dopo la sua morte, i suoi lunghi capelli biondi fossero donati al Little Princess Trust. La madre ha raccontato di essere "crollata" dopo essere andata all'agenzia di pompe funebri per vedere la figlia dopo che le avevano tagliato i capelli da donare.

Jan ha detto: «Quando mi sono seduta e ci ho pensato, è una sua richiesta e non mi sarei mai opposta. Siamo così orgogliosi di lei e ha sempre voluto aiutare gli altri». Jan ha detto che sua figlia ha un "cuore d'oro" e ha rivelato che, mentre stavano sistemando i cassetti della sua stanza, ha trovato un regalo per la festa della mamma da parte di Fiona e un biglietto d'auguri per il suo papà per luglio. La comunità locale ha persino raccolto fondi per mandare Fiona e la sua famiglia in vacanza sul lago Windermere con i suoi tre nipoti Louis, Leo e Teddy. Fiona, che ha organizzato il proprio funerale, ha anche creato una pagina Go Fund Me per raccogliere donazioni per il Little Princess Trust.