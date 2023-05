Ultimo e la confessione: «Sono ipocondriaco e ogni tanto mi faccio qualche canna. Io e Luna ci siamo innamorati subito»

Ultimo è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico che lo segue sempre molto appassionatamente e lo sostiene sempre: basti vedere i numeri sulle piattaforme musicali o i vari sold out ai suoi concerti. Il cantante è, poi, molto seguito sui social media, ad esempio, il suo profilo Instagram conta quasi tre milioni e mezzo di follower che seguono appassionatamente anche la sua storia d’amore con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi.

Ultimo si è raccontato a cuore aperto in un’intervista a Il Corriere della Sera dove ha parlato, in primis, della sua passione per la musica: «La mia passione nasce dall’amore per la musica di Renato Zero, io e mia mamma lo ascoltavamo tutti i giorni.

Poi, con lui sono salito sul palco». Ultimo ha anche parlato del sua “ipocondria”: «Vorrei avere tutto sotto controllo, ma nessuno può. Per rilassare i nervi mi aiuta, ogni tanto, fumarmi una canna di sera e lo faccio soprattutto in California, dove è legale. Mi rilassa. Non dico sia giusto, è meglio non farlo, così come è meglio non bere coca-cola e non mangiare hamburger da McDonald’s. Non ho il mito della marijuana, ma credo che andrebbe legalizzata».

La storia d’amore con Luna

Infine, Ultimo ha parlato della sua storia d’amore con la fidanzata Luna, alla quale è molto legato: «Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America».