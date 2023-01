Pakistan, medico diventa papà per la sessantesima volta e pensa di avere altri figli

Un uomo di 50 anni ha dato il benvenuto al suo 60esimo figlio e rivela che sta già progettando di diventare nuovamente padre. Sardar Jan Mohammad Khan Khilji vive a Quetta, in Pakistan, e ha tre mogli.

Secondo il Daily Mail, l'uomo avrebbe già chiesto aiuto agli amici per trovare una quarta moglie. Il pakistano è un medico, tuttavia a causa del costo alto del cibo è diventato per lui difficile sfamare tutta la famiglia.

«I prezzi di tutti i beni di prima necessità, compresa la farina e lo zucchero, sono triplicati. Negli ultimi tre anni, tutti i pakistani e il mondo intero stanno affrontando tante difficoltà, me compreso», ha spiegato l'uomo. Sardar ha già chiesto aiuto al governo del Paese, affinché gli fornisca un autobus per far viaggiare la famiglia tutta insieme.