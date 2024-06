«Ho scoperto che l'uomo che frequento ha una moglie ed è il papà di due bambini. Sono innamorata di lui, non so come lasciarlo»

Conoscere persone online non è sempre molto sicuro, soprattutto perché queste potrebbero nascondere alcuni aspetti della propria vita privata. Possono mentire, ad esempio, sul lavoro che svolgono o sul loro matrimonio. Come è successo a una ragazza, che ha scoperto di frequentare un uomo che non solo ha già una moglie, ma è anche papà di due bambini.

La scoperta

Una ragazza ha chiesto un consiglio su Mumnset, il forum della Gran Bretagna dedicato a consigli e pareri dedicati alle relazioni, quando ha scoperto che l'uomo con cui aveva iniziato una frequentazione in realtà era già impegnato in un'altra relazione sentimentale. «Ho iniziato a frequentare un uomo più grande di me, conosciuto su un sito di incontri - ha scritto sulla piattaforma - mi ha detto solo come si chiama, senza darmi nessun cognome.

Ma mi sono fidata, perché era dolce e comprensivo. Lui viaggia molto spesso per lavoro e per un periodo di tempo ci siamo visti spesso. Abbiamo avuto anche dei rapporti intimi molto passionali. Mi sono innamorata molto velocemente di lui».

Fino a quando l'uomo ha smesso di essere presente per la ragazza. Quando hanno iniziato a vedersi di meno, la giovane inizialmente ha dato colpa al lavoro. Fino a quando non ha iniziato a sospettare che l'uomo, in realtà, le stava nascondendo qualcosa. «A un certo punto ho deciso di affrontarlo e di chiedergli spiegazioni. Lui mi ha detto che, in realtà, aveva una moglie e dei figli. Mi ha spezzato il cuore, perché sono innamorata di lui. Voglio lasciarlo, ma non so come fare».

I commenti

Dopo aver letto il post della ragazza, diversi utenti hanno voluto scrivere nei commenti alcuni consigli per aiutarla. Uno ha scritto: «Immagino quanto sia doloroso, ma devi lasciarlo al più presto. Prova a bloccarlo sui social e limita ogni contatto. Meriti di essere felice con un uomo che ti porta rispetto». Altri, invece, hanno suggerito: «Che uomo orribile, non merita il minimo rispetto. Se non vuoi lasciarlo per messaggio, prova a chiudere i rapporti con una chiamata o affrontalo di persona. Ma non vederlo più e bloccalo su ogni profilo social. È una persona nociva per te e meriti di farti un'altra vita con un uomo che ti ama realmente».