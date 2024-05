«​Vacanze in aereo? Sono una hostess da 10 anni e queste sono le tre cose da non fare mai in volo»

Viaggiare in aereo è l'ideale per chi vuole esplorare il mondo e accorciare le distanze. In passato si trattava di un mezzo di trasporto che solo i più abbienti potevano permettersi e per questo motivo era utilizzato principalmente da chi aveva bisogno di spostarsi per lavoro, anziché per piacere. Oggi le cose sono cambiate, ci sono sempre più compagnie aeree, vengono aggiunte sempre nuove rotte e il web è cosparso di offerte convenienti e promozioni.

Eppure, anche dopo aver volato spesso per raggiungere le mete delle proprie vacanze, molte persone non sanno come comportarsi quando sono a bordo. Una hostess da più di dieci anni ci viene in aiuto e su un video pubblicato su TikTok elenca le tre cose da evitare quando si è in volo.

I consigli della hostess: cosa evitare in aereo

«Il primo consiglio che posso darvi è quello di non addormentarvi prima del decollo - dice Ale nel video pubblicato sul suo account TikTok - So bene che viaggiare è spesso molto stancante e a volte si è talmente esausti quando si sale a bordo che l'unico desiderio è quello di cadere il più presto possibile in un sonno profondo», ma è meglio evitare di farlo per due motivi.

Il primo è il fatto che possa causare problemi alle orecchie, vale a dire il barotrauma, una lesione ai tessuti provocata dallo squilibrio tra la pressione dell'aria nell'orecchio medio e quella dell'ambiente circostante.

La seconda ragione è relativa alla necessità di essere vigili durante la fase di decollo, che è quella potenzialmente più pericolosa: «Devi essere sveglio in caso di emergenza, se ci dovesse essere un'evacuazione».

Il secondo consiglio di Ale è di «non consumare il proprio alcol a bordo» perché lo staff in aereo deve assicurarsi che i passeggeri bevano in modo responsabile, e non possono farlo se qualcuno assume alcol senza che gli assistenti di volo ne siano a conoscenza. Il terzo consiglio, «uno dei più ovvi», è quello di non togliere le scarpe quando si è a bordo e di non camminare a piedi nudi in aereo dato che non è igienico.