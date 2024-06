Vacanze in hotel, il medico avverte: «Non mettete i vestiti nelle cassettiere, lasciateli nelle valigie»

Quando si va in vacanza non ci si porta dietro soltanto la valigia (o le valigie), ma anche una serie di abitudini del tutto personali. Per esempio, c'è chi non appena arriva a destinazione va in hotel a fare il check-in e rimane in stanza a riposarsi, magari a darsi una rinfrescata, per qualche ora; poi c'è chi non fa neppure a tempo a posare i bagagli che già corre a visitare il luogo prescelto, impaziente di iniziare l'esplorazione. In casi simili si tratta semplicemente di preferenze, e non c'è una risposta giusta. In altri casi, tuttavia, le abitudini potrebbero essere pericolose o causare problemi.

Quanti di voi disfanno le valigie e sistemano i vestiti negli armadi e nei cassetti quando arrivano in hotel?, chiede il dottor Jason Singh, che in un video pubblicato sui social spiega per quale motivo sarebbe meglio non farlo e quali sono i rischi.

L'allarme del dottore

Il dottore condivide spesso consigli medici sul suo account TikTok, e questa volta si rivolge a colore che utilizzano le cassettiere negli hotel.

In effetti, quest'abitudine apparentemente innocua potrebbe rovinare le vacanze perché, nonostante il servizio di pulizie si occupi di pulire i pavimenti, disinfettare i bagni e cambiare le lenzuola, ci sono degli spazi che non ricevono la dovuta attenzione.

«Gli armadi e le cassettiere nelle camere d'albergo - dice il dottor Singh -, specialmente quelli fatti di legno, che presentano giunture e fessure, rischiano di essere infestati dalle cimici dei letti». Invece di mettere i propri abiti lì, quindi, consiglia di usare gli armadi o comunque spazi in cui si possono appendere i vestiti, o magari prenderli direttamente dalla valigia».

Diversi utenti affermano di aver sempre preferito lasciare tutto nei bagagli nel caso la stanza non fosse stata pulita a dovere, mentre c'è chi decide di prendere in mano la situazione e portarsi tutto l'occorrente per pulire e disinfettare.