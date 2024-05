Valentina Ferragni, il cane Pablo non sta bene: «Cosa hanno trovato nella clinica veterinaria»

Valentina Ferragni si dice «innamoratissima» del suo meraviglioso pet, il piccolo Pablo che spesso, le ruba la scena su Instagram diventando catalizzatore di like, cuori e tenerissimi commenti. Il bulldog francese è ormai come un figlio per la sorella minore di Chiara Ferragni. Infatti per questo motivo Valentina Ferragni ha voluto spiegare ai suoi follower di Instagram il motivo per il quale ha dovuto portare Pablo dal veterinario a fare una visita.

Le parole di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è legatissima al suo Pablo e tra di loro c'è un legame speciale. «L'altro giorno vi avevo detto che eravamo dal veterinario perché Pablo ha la dermatite in fronte (più o meno ogni anno gli viene ma questa volta era più aggressiva delle altre) e siamo andati a fare un controllo approfondito - ha sottolineato Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories -.

Pablito ha semplicemente un'allergia che si trova in questa stagione di primavera. Per fortuna adesso sta bene e vi saluta».

Dermatite cani

La dermatite nel cane può risultare molto fastidiosa per l'animale. Le cause possono essere diverse: può essere dovuta all'azione di parassiti, agenti infettivi o allergia ambientale. Il classico sintomo più frequente è il prurito. Per una diagnosi corretta occorrono diverse indagini.