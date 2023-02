Valentina Ferragni in reggiseno e mutandine vittima di body shaming, l'hater: «In intimo anche no». Lei risponde così

Valentina Ferragni ancora una volta vittima di body shaming perché presa di mira dagli hater per una foto in reggiseno e mutandine che ha postato sui social. La sorella minore di Chiara Ferragni è infatti una delle ambassador del famoso brand di biancheria Yamamay. L'influencer ha pubblicato una foto in cui mostra le proprie curve con un completino rosso fuoco di pizzo e alcuni hater le si sono scagliati contro con commenti poco carini e soprattutto fuori luogo. Valentina comunque non si è scoraggiata e ha risposto a tono.

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha postato nelle proprie storie Instagram la sua risposta al commento dell'hater che scriveva: «Oddio no, va bene tutto ma la sorella Valentina con il fisico che ha, anche no sponsorizzare intimo». L'influencer ha risposto: «Nonostante siano passati 10 anni da quando lavoro in questo settore continuo a stupirmi della cattiveria che vedo. Sicuramente non piaccio a tutti ma questo non è un mio problema, vorrei capire secondo chi mi critica, cos'avrebbe di sbagliato il mio corpo, un corpo che curo e che è in piena salute. Vorrei dire che noi donne non siamo una taglia di reggiseno, un numero sulla bilancia o dei centimetri di una circonferenza».

Valentina Ferragni e la passione per la pole dance

Valentina Ferragni non ha mai nascosto di essere una grande appassionata di sport, in particolare l'influencer ama praticare la pole dance, disciplina tutt'altro che semplice. Valentina posta spesso video e immagini che la ritraggono durante i suoi allenamenti.