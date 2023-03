Valeria Marini a Napoli con Gianluca Mech: «Forza Napoli»

Valeria Marini è stata ospite all'evento di Stella Giannicola, la star di Real Housewives Napoli su Real Time insieme a Gianluca Mech, ieri sera, per un evento di sponsorizzazione del centro estetico della stessa Stella Giannicola.

Gli ospiti hanno risposto ad alcune domande, la stessa Valeria Marini ha detto «io amo Napoli, ad agosto ho detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e ho detto che l'Argentina avrebbe vinto i mondiali. Forza Napoli».

All'evento di Stella Giannicola è stato ospite anche Gianluca Mech, fondatore di Tisanoreica, il quale promette con i suoi prodotti un dimagrimento rapido.

Mech ha parlato del suo nuovo programma «Per me!» che andrà in onda dal 15 aprile su Rai 2, un programma che parlerà di alimentazione e benessere e aggiunge «addirittura anche ballo». Ha anticipato inoltre che ci saranno anche tantissimi ospiti napoletani.

Per l'evento organizzato dall'agenzia di comunicazione campana Lemillemecommunication di Mila Gambardella, la star di Real Time Stella Giannicola ha festeggiato i suoi 25 anni di attività.