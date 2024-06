Valerio Scanu cambia lavoro: «Sono un hair stylist professionista. Ecco quando e dove aprirò il mio salone»

Valerio Scanu ha cambiato professione, almeno per ora, allontanandosi un po' dal mondo della televisione e della musica. Il cantante, infatti, ha annunciato tramite un video pubblicato su Instagram che è diventato un hair stylist professionista e che sta per inaugurare il suo nuovo salone (Hannabrà The Hair Spa) dedicato alla cura e alla bellezza dei capelli. Il negozio aprirà il prossimo 15 giugno. I suoi fan sono rimasti sorpresi in modo molto positivo da questo cambio di rotta e tutti gli hanno augurato un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura.

L'annuncio di Valerio Scanu

Look total black casual, capelli legati e tatuaggi colorati in bella vista. Si è presentato così Valerio Scanu che, con il nuovo video pubblicato su Instagram, ha fatto una sorpresa ai suoi fan annunciando: «Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa». Valerio Scanu, comunque, non ha abbandonato del tutto il suo lavoro da cantante perché, proprio qualche giorno fa, ha pubblicato una foto in cui era in studio di registrazione.

I commenti social

Ai fan di Valerio Scanu sembra piacere moltissimo questa sua nuova versione, in tanti lo hanno definito un artista a tutto tondo che dà forma all'arte non solo attraverso la musica ma anche utilizzando altre discipline.

Qualcuno ha commentato: «Cos'è che non sai fare tu? Dove applichi riesci sempre al top» oppure ancora «Sei veramente un grande!».